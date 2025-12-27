Obavijesti

MILORAD KOVAČEVIĆ

Grlić Radman: Crna Gora je uhitila četnika. To je dobro za njen ulazak u Europsku uniju

Piše HINA.
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Sjednica Vlade RH | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Crnogorska policija je u petak objavila da je uhitila muškarca M.K. kojeg traži Hrvatska, a hrvatski ministar pravosuđa Damir Habijan je potom pojasnio da je riječ o osobi za kojom je raspisana tjeralica putem Interpola

Uhićenje ratnog zločinca u Crnoj Gori na zahtjev Hrvatske je korak prema rješavanju otvorenih pitanja s Podgoricom, što je važno za njen europski put, rekao je u subotu hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman.

Crnogorska policija je u petak objavila da je uhitila muškarca M.K. kojeg traži Hrvatska, a hrvatski ministar pravosuđa Damir Habijan je potom pojasnio da je riječ o osobi za kojom je raspisana tjeralica putem Interpola, na zahtjev Županijskog suda u Zagrebu, zbog ratnog zločina protiv civila na području Grubišnog Polja 1991.

Grlić Radman je pozdravio uhićenje Milorada Kovačevića te dodao da se ono temelji na angažiranosti crnogorskih institucija, ali da je i rezultat dogovora i pritiska hrvatske diplomacije.

"Hrvatska snažno podržava europski put Crne Gore. Ovo je jedan dokaz suradnje s nadležnim institucijama i tijelima u Crnoj Gori jer je važno sva otvorena pitanja riješiti prije samog ulaska u Europsku uniju", rekao je novinarima Grlić Radman.

Ministar, koji je rekao da je u subotu prijepodne dva put razgovarao s crnogorskim kolegom Ervinom Ibrahimovićem o uhićenju,  dodao je da su dobrosusjedski temelj stabilnosti i prosperiteta Crne Gore, ali i "natkrovljujuće načelo" EU-a.

Poručio je da Hrvatska očekuje nastavak rješavanja svih otvorenih pitanja, ali i onih koja nisu samo bilateralne naravi poput vladavina prava i pravosuđa.

"Odšteta logorašima, promjena imena bazena u Kotoru koji je bio nazvan po komandiru straže zloglasnog logora Morinj, a tu je isto tako i vojna sukcesija simboličnim povratkom hrvatskog školskog broda Jadran", naveo je kao primjere Grlić Radman.

Ročište za Hrvate na katolički Božić

Rekao je da je zabilježen "stanoviti napredak" što se tiče povratka otete imovine, spomenuvši da je 51 tivatskoj obitelji ona vraćena te da je zahvaljujući pritisku hrvatske diplomacije te naporima lokalnih i zakonodavnih vlasti "nekoliko obitelji već upisano u katastar".

Požalio se, međutim, da nema pomaka kada je riječ o povratu imovine obiteljima Tripković i Dabinović iz Dobrote, pri čemu se posebno osvrnuo na obitelj Dabinović za koju je kazao da je nakon 10 godina napokon dobila ročište, no 25. prosinca kada Hrvati katolici slave Božić, dodajući da to nije na čast crnogorskom sudstvu.

"Sigurno su mogli postupiti taktičnije i odrediti neki drugi datum ročišta, ali se kako god nadamo pozitivnom ishodu", rekao je Grlić Radman.

Naglasio je da je to pitanje koje vlast u Crnoj Gori "sigurno mora riješiti prije ulaska u EU", dodajući da u crnogorskom vodstvu vidi želju za rješavanjem otvorenih pitanja.

Hrvatski stav o Ukrajini identičan europskom

Na pitanje novinara o američkom mirovnom prijedlogu za rat u Ukrajini, Grlić Radman je rekao da je hrvatski stav identičan europskom, odnosno da ne može biti mira bez Ukrajine.

"Bez Ukrajine ne može biti mira jer kakva bi to onda bila poruka međunarodnoj zajednici i u što bismo mogli vjerovati dalje? U koje vrijednosti i temeljne postavke ovog svjetskog poretka koji je ipak zasnovan na međunarodnom pravu?"

Ponovio je da Hrvatska podržava pravedan i trajan mir te pravo Ukrajine na suverenost i poštivanje njenog teritorijalnog integriteta te dodao da želi vidjeti "pozitivan ishod u kojem će sve strane biti zadovoljene"

"Ali naravno, zločini se moraju procesuirati. Vidjeli smo noćas bombardiranje Kijeva. Ja sam se jutros čuo i s našom veleposlanicom (Anicom) Djamić u Kijevu koja mi je pokazala strašne prizore bombardiranja zgrada u kojima žive obični građani. To je strašno, i to na sam Božić, to nije dobra poruka", poručio je Grlić Radman.

