Grlić Radman: Diplomacija između Crne Gore i Hrvatske je dobra. Rješavamo važna pitanja

Hrvatska i Crna Gora „idu u smjeru rješavanja” otvorenih pitanja nakon „dobrih razgovora” premijera i šefova diplomacija dviju država, ocijenio je u utorak ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

Hrvatski ministar u utorak je sudjelovao na Bledskom strateškom forumu gdje je održao i niz bilateralnih susreta. Dan ranije u slovenskom gradiću bilateralno su se sastali premijer Andrej Plenković i njegovog crnogorski kolega Milojko Spajić, a Grlić Radman je nazvao te razgovore „dobrima”, kao i svoj susret s crnogorskim ministrom vanjskih poslova.

„Idemo u smjeru rješavanja” otvorenih pitanja te „imamo njihovu spremnost i obećanje” da ćemo ih „vrlo skoro riješiti”, rekao je Grlić Radman.

Hrvatski šef diplomacije naveo je da je dio tih otvorenih pitanja ne samo bilateralne, nego i univerzalne naravi, poput odštete hrvatskim državljanima koji su bili zatočeni u Morinju te promjene imena bazena koji nosi ime jednog od čuvara u tom zloglasnom logoru.

Podgorica i Zagreb moraju riješiti i pitanje povratka školskog broda Jadran, a na agendi su i granična pitanja, naglasio je ministar.

On se na Bledu susreo i s egipatskim i jordanskim šefovima diplomacije, kao i s Karen Pierce, posebnom britanskom izaslanicom za zapadni Balkan te Florianom Hahnom, državnim tajnikom za političke poslove pri njemačkom ministarstvu vanjskih poslova.

Grlić Radman u izjavi novinarima također je najavio da ovaj mjesec odlazi u bilateralne posjete Jordanu i Siriji.