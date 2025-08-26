Gordan Grlić Radman rekao da je Jadran i njemački: 'Tko je to shvatio doslovno je ograničen'

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u utorak je rekao da u tekućim razgovorima s uredom predsjednika Zorana Milanovića očekuje formiranje zajedničke liste novih diplomata. Šef diplomacije je nakon godišnje konferencije hrvatskih veleposlanika, generalnih konzula i vojnih izaslanika rekao da su na skupu „utvrđene temeljne smjernice” diplomatskih djelovanja u vrlo izazovnom vremenu za međunarodne odnose.

Govoreći o pitanju imenovanja veleposlanika, predmetu višegodišnjih nesuglasica Pantovčaka i Banskih dvora, ministar je rekao da se utvrdio „inicijalni papir” na kojem se sada radi s predstavnikom Milanovićeva ureda.

„To je proces koji traje”, rekao je Grlić Radman, pa dodao da očekuje „konsolidiranje liste koja će u konačnici biti zajednička lista”.

Nije htio govoriti o detaljima razgovora kako bi se „zaštitio integritet samog procesa” kojim se mora „promijeniti kompletna diplomatska i konzularna mreža” s obzirom na to da velik broj diplomata ima uvjete za mirovinu.

„Naravno, isto tako treba dozvoliti novom naraštaju diplomata iz ministarstva vanjskih i europskih poslova da dobiju šansu zastupati Republiku Hrvatsku u inozemstvu”, kazao je.

Njemački Jadran i hrvatski Bruxelles

Hrvatskim diplomatima danas se na konferenciji obratio i bivši irski premijer, politički veteran otočne države Bertie Ahern. Dan ranije veleposlanicima je govorio njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul, a u srijedu se očekuje palestinska ministrica vanjskih poslova Agabekjan Šahin.

Grlić Radman je u ponedjeljak na tiskovnoj konferenciji s Wadephulom kazao, u kontekstu dobrodošlice koju njemački turisti imaju na Jadranskom moru, rekao da ono „nije samo hrvatsko”, nego i „njemačko i europsko”.

To je izazvalo kritike u dijelu javnosti pa je šef hrvatske diplomacije danas naglasio da je to rečeno figurativno, a da su oni koji su tu izjavu shvatili doslovno ili „licemjerni ili doista ograničeni”.

„Naravno da je Jadransko more, onaj dio koji je hrvatski – hrvatski, kao što je Hrvatska suverena zemlja, neovisna. Svaki djelić njezinog teritorija, pa i njezino more”, naglasio je, pa dodao da je isto tako „i Bruxelles hrvatski”, a hrvatski građani europski građani.