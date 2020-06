Grlić Radman: Hrvatska još nije otvorila granice s Crnom Gorom

<p>Ministar vanjskih i europskih poslova <strong>Gordan Grlić Radman</strong> rekao je u petak u Podgorici da Hrvatska još nije otvorila granicu s Crnom Gorom jer se u tome uskladila s Europskom unijom. </p><p>Nakon sastanka s crnogorskim kolegom <strong>Srđanom Darmanovićem</strong>, šef hrvatske diplomacije morao je odgovarati na pitanje domaćih novinara o tome zašto Zagreb još nije otvorio granicu s Crnom Gorom iako je "ona prva 'corona free' zemlja u Europi".</p><p>Grlić Radman je rekao da se Hrvatska uskladila s europskom politikom po pitanju granica u okviru borbe protiv korona virusa, ali se nada skorom otvaranju granica prema trećim zemljama, pa i prema Crnoj Gori.</p><p>- To je bio veliki izazov. Europska komisija je donijela preporuku o načinu ponašanja među članicama. Gleda se epidemiološka slika u državama prema kojima se otvaramo, nismo ni prema svim članicama otvorili granice - rekao je Grlić Radman.</p><p>EU je, naime, preporučio da se granice prema trećim zemljama ne otvaraju prije 15. lipnja</p><p>Grlić Radman je, međutim, napomenuo da ni sada hrvatska granica nije potpuno zatvorena za crnogorske državljane, ali se moraju poštovati određeni propisi.</p><h2>Ostavština hrvatskog predsjedanja</h2><p>Hrvatska do kraja mjeseca predsjeda EU-om pa je Grlić Radman posjetom Crnoj Gori želio naglasiti koliku važnost službeni Zagreb pridaje proširenju Unije.</p><p>Rekao je da mu je bilo "iznimno važno" da nakon otpuštanja mjera zbog pandemije među prvim državama posjeti upravo Crnu Goru.</p><p>- Obje naše zemlje uspješno su se nosile s pandemijom. Ova kriza pokazala je da imamo snage, znanja i sposobnosti nositi se s ovakvim izazovima. Ono što posebno želim naglasiti jest da je i ovim teškim vremenima došla do izražaja komunikacija, solidarnost, suradnja i međusobna pomoć - rekao je Grlić Radman, koji se još u Podgorici susreo i s crnogorskim predsjednikom <strong>Milom Đukanovićem</strong> i predsjednikom parlamenta<strong> Ivanom Brajovićem</strong>.</p><p>- Ja sam i danas u svim razgovorima jasno potvrdio potporu Republike Hrvatske europskom putu Crne Gore i daljnjem napretku u pristupnim pregovorima. Ponovio sam i našu spremnost za nastavak pružanja konkretne tehničke pomoć u prenošenju naših iskustva i znanja iz pristupnog procesa - rekao je Grlić Radman.</p><p>Naglasio je da je cilj Hrvatske za predsjedanja Vijećem EU bio reafirmirati politiku proširenja, u čemu se, kako vjeruje, i uspjelo.</p><p>- Vijeće je potvrdilo novu metodologiju pristupnih pregovora koju je Europska komisija objavila u veljači, čime je deblokiran proces proširenja. U ožujku je konačno donesena politička odluka o otvaranju pristupnih pregovora s Albanijom i Sjevernom Makedonijom, a održavanjem Zagrebačkog samita poslana je snažna politička poruka državama jugoistočne Europe i njihovim europskim i reformskim naporima - ustvrdio je i kazao kako će to biti svojevrsna politička ostavština hrvatskog predsjedanja.</p><p>Darmanović se s time složio i kazao da "Podgorica ne zaboravlja dosljednost i angažman Hrvatske u jačanju europske perspektive i stvaranju novog zamaha u integracijskom procesu".</p><p>Dodao je i da Crna Gora i Hrvatska imaju sadržajne i prijateljske odnose, te da odlično surađuju u okviru niza regionalnih inicijativa, ali i u okviru NATO-a, </p><h2>S hrvatskom manjinom i gospodarstvenicima </h2><p>Tokom dvodnevna posjeta Crnoj Gori, ministar Grlić Radman susreo se i s predstavnicima hrvatske nacionalne manjine, te nadbiskupom barskim i trenutnim upraviteljem Kotorske biskupije mons. Rrokom Gjonlleshajem.</p><p>- Naša je obveza skrbiti o pripadnicima našeg naroda i zalagati se za potpuno ispunjenje njihovih prava i zaštitu nacionalnog i vjerskog identiteta - rekao je Grlić Radman iskazavši posebno zadovoljstvo susretom s gospodarstvenicima koji predstavljaju hrvatske tvrtke u Crnoj Gori, s kojima je razgovarao o mogućnostima daljnjeg jačanja gospodarske suradnje, dok trgovinska razmjena pokazuje uzlazni trend.</p>