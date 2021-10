Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman komentirao je za RTL Danas diplomatsku krizu u Hrvatskoj. Poručio je kako je blokada redovite rotacije nepotrebna i da ga veleposlanici stalno ispituju u tom problemu.

- Razgovarao sam s predsjednikom Milanovićem još u New Yorku, a dogovorio sam se i s gospodinom Orsatom Miljenićem da ćemo se čuti, no onda me on nazvao i rekao da suspendira svaki razgovor zbog slučaja Burčul. Pitao sam da se to razdvoji, međutim nije bilo suglasnosti za to - rekao je ministar.

Poručio je kako su veleposlanici potrebni na tri ključna mjesta.

- Dva veleposlanika su umrla, a imamo i Vatikan - rekao je ministar.

Grlić Radman rekao je kako je Milanoviću u New Yorku rekao da njegova tri kandidata nisu prihvatljiva jer "nisu diplomacija, niti su Hrvatska". Dodao je kako je jedan od kandidata dok je bio veleposlanik "u svojoj sobi držao Titovu sliku ili bistu i pisao protiv prvog hrvatskog predsjednika".

- To je apsurdno! Kako može netko tko je protiv utemeljitelja predstavljati tu državu? - zapitao se ministar.

Poručio je kako je interes Vlade i ministarstva da imaju profesionalnu službu vanjskih poslova, diplomaciju i diplomate.

- Čini mi se da predsjednik Milanović želi zbrinuti bivše partijske drugare koji nisu ni diplomacija i nemaju uopće kvalifikacije i ne mogu se mjeriti s kandidatima koje smo mi predložili. Davor Ivo Stier i Miro Kovač stasali su u ministarstvu vanjskih poslova - rekao je i poručio je kako su se Stier i Kovač dokazali te da "kompenziraju i to stranačko koje nitko ne propituje". Dodao je i kako oni mogu biti kvalitetni hrvatski veleposlanici.

- Ne mogu shvatiti da bivši ministar policije koji nije niti ušao u Sabor, ne znam koje on kvalifikacije ima da bude veleposlanik. Bivši član SDP-a. Ili gospodin Zmajlović da bude u Crnoj Gori što nam je ovog trenutka važna destinacija - rekao je ministar.

- Nama rotacija ulazi u sedmu, osmu godinu. Želimo imati nove ambasadore. Rotacija je nužna - zaključio je.