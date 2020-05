Grlić Radman: Kritike Klisovića o presjedanju su politikantstvo

Šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman nazvao je u ponedjeljak kritike SDP-ovog zastupnika Joška Klisovića na račun hrvatskog predsjedanja EU-om čistim politikantstvom i pretkampanjom uoči skorih parlamentarnih izbora.

- To su samo izjave, ali iza toga nemate ništa što ih potkrepljuje. To je čisto politikantstvo i to je jedna pretkampanja - odgovorio je u NSK Grlić Radman na Klisovićeve kritike na račun hrvatskog predsjedanja.

Klisović je u ponedjeljak u N1 studiju uživo rekao da će hrvatsko predsjedanje biti "zaboravljeno".

- Nećemo se imati čega sjećati - istaknuo je Klisović.

Kritizirao je i Zagrebački samit EU-Zapadni Balkan, održan u svibnju, i usvojenu deklaraciju, koju smatra "puno slabijom" od one iz Soluna 2003.

- Ne spominje se proširenje, samo razvodnjena stara fraza o europskoj perspektivi - kaže Klisović.

Ministar HDZ-ove vlade kaže da su Klisovićeve kritike "neutemeljene" i da se njima "obmanjuje javnost".

- Znam koliko smo uložili snage i koliko smo vidljivi u EU. Riječi gospodina Klisovića ne padaju na plodno tlo - kazao je.

Hrvatska je uspjela "osigurati kontinuitet svih procesa u EU" unatoč pandemiji koronavirusa, Sjeverna Makedonija i Albanija dobile su zeleno svjetlo za početak pregovora, a Zagrebačka deklaracija za Zapadni Balkan je opsežnija nego ona iz Soluna, naveo je Grlić Radman.

Na raniju Klisovićevu primjedbu da dvije balkanske zemlje nisu dobile datum za početak pregovora, Grlić Radman kaže da se odlukom Europskog vijeća iz 2006. datum daje "kad se ispune ciljevi i kriteriji".

- Upravo je Hrvatska bila žrtva toga. Hrvatska je osim kriterija dobila i mjerila - rekao je Grlić Radman i istaknuo da je HDZ-ova vlada započela i završila pristupne pregovore s Unijom.

Hrvatska je postala najmlađa članica EU-a 2013. za vrijeme SDP-ove vlade, u vrijeme kad je, ističe Grlić Radman, Hrvatska bila "posvađana" s mnogim zemljama.

- Ni Angela Merkel nije došla na proslavu - rekao je hrvatski ministar.

Grlić Radman predsjedao je u ponedjeljak neformalnim virtualnim sastankom ministara Europskog gospodarskog prostora koji, uz članice EU-a, čine još Norveška, Island i Lihtenštajn.

Ministri se slažu da je potrebno osigurati funkcioniranje unutarnjeg tržišta te da ne treba zanemariti Europski zeleni plan.

- Usprkos zdravstvenoj krizi, vjerujemo da Europski zeleni plan i dalje treba ostati osnova nužne ekonomske transformacije prema održivom razvoju i klimatskoj neutralnosti - rekao je Grlić Radman.