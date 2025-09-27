Obavijesti

News

Komentari 3
NA PUTU U AMERICI

Grlić Radman: Mi smo pouzdan energetski partner u regiji

Piše HINA, Anamarija Grbin,
Čitanje članka: 2 min
Grlić Radman: Mi smo pouzdan energetski partner u regiji
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatska je usklađena s europskim ciljevima dekarbonizacije i klimatske neutralnosti do 2050. te ulaže u razvoj upotrebe vodika, rekao je ministar okupljenima u komori

Hrvatska je smještena na strateškoj poziciji i ima modernu lučku infrastrukturu, što je čini pouzdanim energetskim partnerom u lancu nabave i distribucije energenata, rekao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u petak u Houstonu, ističući da je proširenje LNG terminala važan korak prema energetskoj neovisnosti zemlje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Andreja Lopac šefica je terminala na LNG brodu: Sama se školovala, podizala sina, preživjela karcinom i moždani udar 00:54
Andreja Lopac šefica je terminala na LNG brodu: Sama se školovala, podizala sina, preživjela karcinom i moždani udar | Video: 24sata/pixsell

Hrvatska ima ulogu „vrata Sredozemlja za naftu i ukapljeni prirodni plin (LNG) prema srednjoj Europi“, istaknuo je ministar, podsjetivši na njen „strateški položaj Hrvatske na raskrižju Mediterana i srednje Europe“, napisao je ministar na X-u. 

Ministar ističe da Hrvatska time radi na svojem ključnom cilju, a to je energetska neovisnost od ruskih izvora energenata, ali „to znači da možemo isporučivati, možemo osigurati opskrbu za naše susjede, zapadni Balkan, Mađarsku, Slovačku Republiku, cijelu regiju“. 

Hrvatska "pouzdan partner"

Hrvatski ministar je ranije na X-u odbacio prozivke mađarskog kolege Petera Szijjarta da Hrvatska profitira od rata u Ukrajini. 

- Odlučno odbacujemo neutemeljene optužbe mađarskog ministra vanjskih poslova Szijjarta koji Hrvatsku naziva „ratnim profiterom“. U stvarnosti, Mađarska profitira od jeftinog ruskog plina. Kako se globalna i regionalna energetska dinamika nastavlja razvijati, Hrvatska se ističe kao prirodno i strateško energetsko središte za Srednju Europu – pružajući siguran, raznolik i učinkovit pristup rutama opskrbe energijom - objavio je Grlić Radman.

Tijekom izlaganja u Europsko-američkoj gospodarskoj komori u Houstonu u američkoj saveznoj državi Teksasu, Grlić Radman je pozvao na veću gospodarsku suradnju s Hrvatskom i pozvao na olakšavanje stabilnosti u transatlantskoj suradnji. Terminal za ukapljeni prirodni plin (LNG) počeo je s radom 1. siječnja 2021., a ministar je istaknuo da je prvi tanker koji je uplovio iz SAD-a bio upravo iz Teksasa.

INICIJATIVA TRIJU MORA Plenković se sastao ministrom energetike SAD-a u Varšavi: Želimo nova američka ulaganja
Plenković se sastao ministrom energetike SAD-a u Varšavi: Želimo nova američka ulaganja

U Omišlju na otoku Krku nalazi se terminal LNG koji se proširuje kako bi mogao primiti 6,1 milijardi kubičnih metara godišnje. Na istom se otoku nalazi i krak jadranskog naftovoda JANAF, ističe ministar, podsjetivši i na stratešku blizinu riječkoj luci, što sve čini Hrvatsku „pouzdanim partnerom za sigurnu opskrbu energijom i trgovinske tokove.“

ELEKTRIČNA ENERGIJA Hrvatska zbog visokih troškova, opet neto uvoznik el. energije
Hrvatska zbog visokih troškova, opet neto uvoznik el. energije

Hrvatskoj je „prioritet energetska sigurnost“, što se vidi i iz drugih projekata u koje je Hrvatska aktivno uključena, kaže hrvatski šef diplomacije, misleći na male modularne reaktore koje država razvija, ali i aktivnim sudjelovanjem u europskom projektu IFMIF-DONES vrijednom više od 700 milijuna eura radi koji razvija istraživačku infrastrukturu za materijale koji će se upotrebljavati u budućim fuzijskim elektranama.

'ZATVORILI PIPU' 'Hrvatska nije ovisna o ruskom plinu, opskrba je stabilna...'
'Hrvatska nije ovisna o ruskom plinu, opskrba je stabilna...'

Hrvatska je usklađena s europskim ciljevima dekarbonizacije i klimatske neutralnosti do 2050. te ulaže u razvoj upotrebe vodika, rekao je ministar okupljenima u komori, a u prilog hrvatskoj posvećenosti energetici podsjetio je da Hrvatska zajedno sa Slovenijom vodi nuklearnu elektranu Krško.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Ovo su rezultati Eurojackpota, tri igrača osvojila 630.000 eura
HRVATI BEZ SREĆE

Ovo su rezultati Eurojackpota, tri igrača osvojila 630.000 eura

Glavni zgoditak, kombinacija 5+2, ovaj put nije pogođen, pa je jackpot u sljedećem kolu 18 milijuna eura
FOTO Buktinja kod Požege: Gore skupi auti vlasnika Color emajla
VATROGASCI GASE POŽAR

FOTO Buktinja kod Požege: Gore skupi auti vlasnika Color emajla

Uz pomoć viličara pokušava se spasiti preostala vozila koja još nisu u potpunosti zahvaćena vatrom.
VIDEO Drama u UN-u: Delegati napuštali dvoranu, Netanyahu poručio: Još nismo gotovi u Gazi
ZVIŽDUCI ZA ŠEFA IZRAELA

VIDEO Drama u UN-u: Delegati napuštali dvoranu, Netanyahu poručio: Još nismo gotovi u Gazi

U govoru Netanyahu je poručio da Izrael „mora završiti posao” protiv Hamasa u Gazi, unatoč sve izraženijoj međunarodnoj izolaciji i pozivima da se rat prekine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025