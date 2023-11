Grlić Radman: Protjerujemo srpskog diplomata iz Hrvatske

Predvidjeli smo na neki način eskalaciju odnosa, ali nismo ipak očekivali ovako drastičan potez Srbije u odluci o protjerivanju jer to nikada do sada nije bila praksa niti je bilo uobičajeno, a osobito kada Hrvatska želi unaprijediti dobre odnose sa svim susjedima tim je više ovaj čin doista zabrinjavajuć, poručio je na konferenciji za medije ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman nakon što je Republika Srbija našeg tajnika proglasila personom non grata.

- Ministarstvo je reagiralo brzo na ovaj potez - recipročno. Odlučili smo da se savjetnik srbijanskog veleposlanstva u Zagrebu, Petar Novaković, proglasi personom non grata na području RH. Nota je prije 10-ak minuta dostavljena veleposlanici Srbije, a unutra je naglašeno kako djelatnik treba napustiti teritorij RH - rekao je Grlić Radman naglasivši kako Hrvatska u potpunosti odbacuje osnovu za protjerivanje akreditiranog hrvatskog diplomata.

- Navedena odluka Srbije predstavlja korak prema pogoršanju odnosa, ali i daljnjoj destabilizaciji regionalnih političko-sigurnosnih prilika u vrijeme kada je stabilnost na jugoistoku Europe i na zapadnom Balkanu od iznimne važnosti za cijelu Europu - poručio je.

Podsjećamo, u ponedjeljak je Ministarstvo vanjskih poslova Srbije (MSP) nepoželjnom osobom proglasilo je prvog tajnika hrvatskog veleposlanstva u Srbiji Hrvoja Šnajdera "jer je grubo izišao iz okvira diplomatskih normi", priopćio je srbijanski MSP, ne navodeći više detalja.

'Mi ne znamo razlog ovog poteza'

Grlić Radman je istaknuo kako je naš veleposlanik u Beogradu pitao Ministarstvo razlog ovog poteza, ali da mu nije objašnjeno.

- Zapravo, rečeno je da nije nužno reći razlog niti komentirati, tako da mi ne znamo razlog te odluke. Tim više je taj čin zabrinjavajuć - dodao je istaknuvši kako je Šnajder diplomat u rangu prvog tajnika te je radio posao na unaprjeđenju dobrih odnosa.

- U Srbiji smo očekivali pruženu ruku jer se u našim odnosima nije ništa dogodilo u ovih godinu dana, imali smo puno očekivanja i dogovora, Srbija je postupila tako, a mi smo samo odgovorili recipročno - kazao je naš ministar.

Upitan kako to da mi uzvraćamo protjerivanjem diplomata u većem rangu, obzirom da Srbi protjeruju tajnika, a mi savjetnika, Grlić Radman poručuje kako je to stvar odabira.

- Mi nismo očekivali da će neki hrvatski diplomat biti protjeran, mogao je biti bilo koji drugi, nema nikakvog razloga da se protjeruje bio to prvi tajnik ili drugi ili savjetnik. Mi smo uzvratili recipročno. Što smo trebali njih sada pitati koga ćemo protjerati iz njihovog veleposlanstva? Nismo se rukovodili niti diplomatskim znanjem ni imenom, to je recipročna mjera, ako se već pozivamo na Bečku konvenciju, mi smo postupili sukladno njoj, kao što su postupile i vlasti Srbije - rekao je.

Govoreći o otetom brodu u vlasništvu japanske kompanije, koji plovi pod izraelskom zastavom, poručio je kako na njemu nema hrvatskih državljana.