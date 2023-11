Grlić Radman: 'Važno je i dalje tražiti od Srbije odgovor o 1800 nestalih. Ne surađuju dovoljno'

Vukovar, Škabrnja, to su naše svetinje, to treba njegovati, kao i sjećanje na strašan zločin koji se dogodio prije 32 godine. Oprostiti da, ali zaboraviti nikada, poručuje ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, koji je danas počast žrtvama odao u Vukovaru.

Naglašava u razgovoru za 24sata kako je i dalje važno od Srbije tražiti odgovor o 1800 nestalih u Domovinskom ratu, čije su obitelji još žive i traže ih.

- To je zločin koji se dogodio i oni koji nisu procesuirani, koji nisu odgovarali za taj zločin, moraju odgovarati. Srbija nedovoljno surađuje, to nije samo bilateralno pitanje nego i civilizacijsko, humanitarno, univerzalno pitanje za koje Srbija mora pokazati volju i želju da se riješi jer po stupnju angažiranosti same Srbije će se mjeriti njezine integracije i njezina reputaciju u međunarodnoj zajednici - istaknuo je ministar.

Otkrio nam je gdje je bio kada je Vukovar pao.

- U to vrijeme sam bio u stožeru saniteta u Zagrebu, koordinirao sam humanitarnu pomoć koja je dolazila izvana. Sjećam se, bio je 16. studeni kada je na faks došla poruka velikim tiskanim slovima: "Vukovar je pao." To je došlo od doktorice Bosanac, tada smo shvatili da je Mitnica pala 16. studenog, padali su dijelovi grada, a Vukovar je nažalost pao 18. studenog kada se dogodio teški zločin pred očima međunarodne zajednice, posrednika Crvenog križa, kada su ljudi odvedeni na Ovčaru gdje su mučeni, zlostavljani i na kraju na zvjerski način ubijeni - prisjetio se Grlić Radman.