Radman i Plenković su poručili: 'Očekujemo najoštrije kazne za smrt hrvatskog povratnika u RS'

Vidjeli smo, nažalost, da je preminuo povratnik u BiH u Derventu nakon premlaćivanja od strane dvojice nasilnika, koje je zatekao u krađi drva u njegovoj šumi, na njegovu obiteljskom imanju. Osudili smo snažno taj čin i apelirali na vlasti BiH, ali i entitetske vlasti, da se istraže sve okolnosti i da se počinitelji tog gnjusnog zločina najoštrije osude i da entitetske vlasti stvore atmosferu u kojoj hrvatski povratnici ne bi bili izloženi daljnjim napadima, zastrašivanjima i krađi imovine, poručio je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

U bolnici u Slavonskom Brodu, podsjetimo, preminuo je neki dan hrvatski povratnik Marko Mišić kojega su dvojica nasilnika prije mjesec dana napala i pretukla na obiteljskome imanju nedaleko Dervente na području bosanskohercegovačkog entiteta Republike Srpske.

Ovog mjeseca ministar putuje u Sarajevo, gdje će, najavio je, razgovarati i ovoj temi zaštiti povratnika. Bilo je i ranije, istaknuo je, slučajeva zastrašivanja hrvatskih povratnika na području Republike Srpske.

- I ovakvi primjeri demotiviraju mogući povratak u svoje domove. Bolna je činjenica da su mnoga sela bila spaljena i sravnjena sa selom, treba raditi na tome da se ohrabri njihov povratak, ne samo u taj entitet, Republiku Srpsku, koji je, nažalost, postao siva zona i gdje su sela prazna - dodao je.

Dobra je vijest, kaže ministar, da su počinitelji, od kojih je jedan maloljetan, uhićeni.

- Očekujemo da ih se najoštrije kazni. Ovdje se radi o starijem gospodinu, kojeg su dvojica napala i to na njegovom imanju, tamo je živio sa suprugom od 2008. i svo to vrijeme bio je izložen zastrašivanju, napadima i otuđivanju imovine. To se ne smije događati jer to nije niti u duhu Daytonsko-pariškog sporazuma niti u duhu dobre suradnje Hrvatske i BiH. Zato je odgovornost na vlastima, kako na središnjim, tako i entitetskim, da zaštite povratnike i osiguraju sve uvjete koji ostvaruju i ostali građani BiH - naglasio je ministar.

Najoštrije kazne očekuje i premijer Andrej Plenković.

- Ministarstvo vanjskih poslova je snažno osudilo ovaj nasilni čin, koji je rezultirao smrtnim ishodom za hrvatskog povratnika na ovo područje BiH. Pozivamo nadležne institucije u BiH da najoštrije kazne počinitelje ovog zločina - poručio je.

Komentirao je Radman i novog kolegu u Vladi - Ivana Anušića kao ministra obrane i potpredsjednika Vlade.

- Upoznao sam ga 2018. u Berlinu kada sam bio veleposlanik, sudjelovao je na turističkom sajmu, imao je doista jednu fantastičnu prezentaciju i od tog trenutka mi je kao župan ostao u vrlo lijepom sjećanju.Surađivali smo dobro i otkad sam ja postao ministar, tako da nisam iznenađen, dapače, jako mi je drago da je postao potpredsjednik Vlade i ministar obrane. Mislim da je ovo nagrada za sve ono što je učinio u svom mladom životu - kazao je Radman,