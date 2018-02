Grlila svoju otmičarku: 'Bila je dobra i darežljiva, još je volim'

Amerikanka Gloria Williams (52) je u zatvoru u Južnoj Karolini gdje čeka suđenje zbog otmice djeteta. Optužena je da je otela Kamiyah Mobley kada je bila stara samo nekoliko sati. Otela ju je 1998. godine iz bolnice na Floridi.

Williams je uhićena tek prošle godine i tada je otkrivena istina. Kamiyah Mobley koju je odgajala pod imenom Alexis Manigo i dalje je ostala vezana uz nju. Djevojka je u međuvremenu upoznala svoje prave roditelje, no usprkos svemu kasnije je otišla u zatvor i posjetila Williams.

Sada je objavljena snimka iz zatvora na kojoj se vidi kako oteta djevojka grli svoju otmičarku. Djevojka je rekla kako Williams nije zločinka te da joj je sve oprostila. Suđenje Williams trebalo bi početi u ponedjeljak.

- Tako mi je žao - čuje se kako na snimci Williams govori djevojci o kojoj je brinula gotovo 19 godina.

- Poslali su troje ljudi kao da si ti neka nasilna osoba - odgovorila joj je Kamiyah.

- Samo su htjeli biti sigurni da si ti dobro - rekla je Williams.

- Nemojte me shvatiti krivo. Razumijem da je to što je Williams napravila loše, ali mogu ju razumjeti, Ne ljutim se na nju. Nadam se da će dobiti blažu kaznu. Pa nije me otela i onda cijeli život mučila. Jako se dobro brinula za mene - rekla je kasnije novinarima djevojka.

Kamiyah je upoznala svoju braću i sestre, povezala se s ocem, ali i dalje ima problema povezati se s majkom. Njezina je majka svjesna da Kamiyah želi Williams, a ne nju.

- Radimo na našem odnosu. Ne želim zauzimati strane - kaže Kamiyah.

Dodaje kako nikada nije sumnjala u to da li joj je Williams majka ili nije.

- Ona je bila vrlo darežljiva i jako me voli. Uvijek mi je davala sve što trebam. Naučila me razliku između zla i dobra, išle smo u crkvu, ona je dobra osoba - kaže Kamiyah.