Grmoja: HDZ je interesna skupina. Financiraju LGBTQ udruge, uvoze strane radnike

Saborski zastupnik i potpredsjednik Mosta Nikola Grmoja složio se u četvrtak s tvrdnjama SDP-a da je gospodarski model Andreja Plenkovića pred pucanjem, ali ne i s time da raste broj nasilnih incidenata u društvu, ističući kako nema velike razlike u politikama SDP-a, Možemo i HDZ-a.

Proračunski deficit je velik i Plenkovićev model egzistira jedino na novcu iz EU fondova, no tome polako dolazi kraj. Osim toga inflacija i dalje divlja, poručio je Grmoja u reakciji na današnje SDP-ovo priopćenje složivši se s tvrdnjama da je Plenkovićev gospodarski model pred pucanjem i da se zato premijer Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i "ekipa" žele ogrnuti u hrvatsku zastavu i predstaviti se kao domoljubi.

No Grmoja se nije složio sa, kako je naveo, SDP-ovim floskulama i idiotarijama o tome da raste broj nasilnih incidenata u društvu i mržnja, te da je HDZ desna stranka.

Tvrdi da je HDZ interesna i klijentelistička organizacija podsjetivši da je donijela Istanbulsku konvenciju, imenovala lijevo orijentiranu pravobraniteljicu, te da financira tjednik Novosti i LGBTQ udruge.

„Ali najveća izdaja, osim korupcije, koja potvrđuje kako HDZ nema veze s desnicom je provođenje zamjene stanovništva nekontroliranim uvozom strane radne snage i prihvatom ilegalnih migranta”, smatra Grmoja i naglašava kako nema velike razlike u politikama SDP-a, Možemo i HDZ-a.

Nije dovoljno ogrnuti se zastavom i doći na Thomposonov koncert, potrebno je donositi zakone i provoditi suverenističke politike koje čuvaju hrvatsku naciju, vrijednosti i sigurnost obitelji, poručio je Grmoja.