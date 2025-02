Grmoja ide u utrku na lokalne izbore u Metkoviću: 'Idemo zajedno svom snagom...'

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja objavio je da će se kandidirati za gradonačelnika Metkovića.

- Mnogi su mi govorili da mi to ne treba, da je to povratak nekoliko koraka nazad, da sam nacionalni političar, ali ni mene ni Mosta ne bi bilo bez Metkovića. Svom gradu dugujem sve, a on nazaduje zbog nesposobnosti. Idemo zajedno svom snagom za Metković - poručio je na Facebooku.