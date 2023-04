Grmoja: 'Jedino što Banožić kao ministar radi jest povećanje svog stambenog prostora'

Općenito mislim da bi se taj APN kredit eventualno trebao dobivati za prvu nekretninu. Nije mi jasno da ako netko ima stan od 80 ili koliko kvadrata dobiva APN kredit za veću nekretninu. Nije dobra poruka da netko na funkciji rješava stambeno pitanje, a već ga je imao riješeno. Sam zakon kao takav je čudan, a da ne govorim o tome da je taj model preko APN-a doprinio rastu cijena nekretnina. S druge strane, kada gledamo što je Banožić napravio kao ministar, možemo reći da je u svom mandatu jedino rješavao povećanje svog stambenog prostora, istaknuo je Mostov Nikola Grmoja govoreći o ministru obrane Mariju Banožiću, koji za izgradnju kuće u Vinkovcima prijavio za državni subvencionirani kredit.

Od 100.000 eura, za 24sata su otkrili iz APN-a, bit će mu subvencionirano 25.306 eura. SDP-ov Mišel Jakšić poručuje da je Banožić već davno trebao otići s funkcije.

- Kada sam sa suprugom kupovao građevinsko zemljište, morao ispuniti oho-ho papira prema Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa da bude jasno da je sve čisto i lege artis. Nakon toga uopće mi ne bi padalo na pamet sada se javljati na APN jer mislim da je to stvarno pretjerivanje i vrlo ružna poruka prema građanima. No, ne bih se trošio na privatne razloge odluke i razloge ministra Banožića jer mislim da je on toliko loš ministar i da je toliko toga trulo u njegovom Ministarstvu i načinu kako ga vodi da je odavno trebao otići pa više uopće ne bi bila tema kupuje li on nešto preko APN-a ili ne - kazao je.

Tragedija je, naglasio je, da ga Andrej Plenković i dan danas brani samo zbog svog ega i nekih svojih imaginarnih ratova sa Zoranom Milanovićem.

- I tragedija je da je cijeli obrambeni sustav u rukama nekoga tko ima svoj dječački mali san da bude vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske pa je najbolje pitanje za građane žele li u perspektivi da Mario Banožić bude zapovjednik Hrvatske vojske - poručio je.

