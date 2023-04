Plenković o Banožićevu kreditu za stan: Nije me konzultirao kad je tražio kredit, reći će on sve

Premijer Plenković u srijedu je na svečanom otvorenju 2. svjetskog kongresa sportskog turizma u Petrčanima gdje se sastao s glavnim tajnikom Svjetske turističke organizacije UNWTO Zurabom Pololikashvilijem, te s predsjednikom Uprave Dogus Grupe Feritom Faikom Sahenkom.

- Pokazali smo da je uz hrvatsku kulturu i baštinu, sport ono što nas čini prepoznatljivom zemljom u svijetu. Stoga želim zahvaliti našim sjajnim sportašicama i sportašima - rekao je Plenković i dodao da je Vlada povećala ulaganja u sport za gotovo tri puta.

Najavio je i kako će u četvrtak revidirati očekivanja oko rasta te poručio da očekuju rekordne rezultate od sezone.

Komentirao je i priču koju smo objavili o subvencioniranom kreditu koji je odobren za ministra Marija Banožića.

- Ne znam je li dobio, on će kazati o tome sve što treba. Osim što je ministar, on je kao i svi građanin RH kao i svatko drugi pa je u jednakom statusu kao svi. Ali nemam saznanja niti je li dobio, je li taj proces završen pa pustimo to njemu - rekao je, piše N1.

- Nije me konzultirao kada je tražio kredit pa nema potrebe da sada komentiram u njegovo ime. Siguran sam da će znati odgovoriti na sve - dodao je.

Nastavio je komentirati i rezultate Vlade.

- Pokazali smo da smo ekonomski i fiskalno dovoljno snažni da u vrijeme kriza državni intervencionizam popravlja tešku vanjsku krizu i šok na koju nitko od aktera nije mogao utjecati - kaže. Uz predsjednika Vlade u Petrčanima su i ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

