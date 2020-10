Grmoja o mailu: 'Ovo je dokaz prevare u veleposlanstvima'

Ja odgovorno tvrdim da je Plenković upravljao odlukama DORH-a, da je DORH donio jednu odluku koja nije bila temeljena na činjenicama i argumentima, rekao je zastupnik

<p>Saborski zastupnik Mosta <strong>Nikola Grmoja</strong> prije nekoliko dana teško je optužio predsjednika vlade Republike Hrvatske.</p><p>- Pozivam Hrvatski sabor da mi skine imunitet, a ja s ovog mjesta na vašoj televiziji tvrdim da je <strong>Andrej Plenković</strong> direktno zapovijedao ponašanjem i odlukama DORH-a. Za to imam dokaze - kazao je Grmoja.</p><p>- Ja odgovorno tvrdim da je Plenković upravljao odlukama DORH-a, da je DORH donio jednu odluku koja nije bila temeljena na činjenicama i argumentima, da je odbacio kaznenu prijavu u kojoj nikoga nije ispitao, čak ni podnositelja prijave. A jedini svjedok, sugovornik za odbacivanje kaznene prijave, je čovjek koji je prijavljen za korupciju. To pokazuje kako radi naš DORH. Ali tu Andrej Plenković štiti svoje prijatelje iz Ministarstva vanjskih poslova - rekao je Grmoja.</p><p><strong>A kao dokaz koji ima spomenuo je e-mail.</strong></p><p>- Imam e-mail u kojem <strong>Loreta Bertoša-Kušen</strong> organizira prijevaru i moli da se, suprotno pravilniku Ministarstva vanjskih poslova, omogući da bude protupravno raspoređena, čime je omogućila sebi znatnu imovinsku protupravnu korist - kazao je Grmoja tada.</p><h2>Objavio mail</h2><p>Mail za koji tvrdi da je dokaz prevare Grmoja je objavio na svom Facebook profilu.</p><p><strong>Njegovu objavu vam prenosimo u cijelosti: </strong></p><p>- EVO DOKAZA ZA PREVARU I IZVLAČENJE NOVCA U NAŠIM VELEPOSLANSTVIMA</p><p>Evo e-maila u kojem je žena veleposlanika Kušena sastavlja plan prevare da joj se izda fiktivno i protupravno rješenje za rad u konzulatu u Sydneyu, iako tamo nije boravila nego je bila sa suprugom u Canberri.</p><p>Nekoliko diplomata je sudjelovalo u provedbi tog plana i na kraju joj je protuzakonito izdano rješenje o fiktivnom rasporedu na mjesto gdje uopće nije radila ni boravila. Sve vrijeme je bila sa suprugom u Canberri a iz konzulata u Sydneyu joj je konzul Petrušić svakog mjeseca uplaćivao oko 20.000 kn, a ukupno joj je isplaćeno nezakonito oko pola milijuna kn</p><p>Unatoč ovim dokazima i javnom priznanju inspektora Božića pred Antikorupcijskog vijeća da su prekršeni pravilnici, DORH je bez istrage odbacio kaznenu prijavu diplomata Damira Sabljaka. To su napravili isti dan kad je Plenković javno uputio zastrašujuću poruku DORH-u da odbaci tu kaznenu prijavu!</p><p>Do dan danas DORH odbija dostaviti uvid u rješenje o odbačaju kaznene prijave Antikorupcijskom vijeću Sabora, ali i diplomatu Sabljaku koji ju je i podigao - piše Grmoja.</p>