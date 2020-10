Plenković o ministrima u Klubu: Što je trebalo biti sporno? Išli su k čovjeku koji zna bitne aktere

Što se tiče poljuljanog povjerenstva u pravosuđe, premijer je rekao da je on prvi zainteresiran da vidi gdje i zašto cure informacije i postoje li stvari koje se mogu popraviti

<p>Premijer <strong>Andrej Plenković</strong> rekao je kako prijedlog za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva "odudara od dosadašnje prakse i koncipiran je kao svojevrsna radna skupina oporbe za izradu novog institucionalnog i zakonskog okvira, o kaznenom postupku, borbi protiv korupcije, radu sigurnosnog sustava". </p><p>- Oni tu predviđaju stvari koje su protuzakonite, da saborski zastupnici ispituju rad sudova, rad DORH-a, ustavne suce, to je izvan svih okvira i tu su pali na ispitu, to je pravni dio. A politički dio, imali smo izbore prije samo tri mjeseca i građani su dali povjerenje HDZ-u, oni su te izbore izgubili - rekao je u intervjuu za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/premijer-andrej-plenkovic-gostuje-u-dnevniku-nove-tv---623238.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV. </a></p><p>U aferi Janaf pojavila su se imena sutkinje i tužiteljice, a Plenković je na pitanje treba li ispitati i njihovu ulogu u cijeloj priči odgovorio da oporba istražnim povjerenstvom želi skrenuti pažnju na sebe. Dodao je kako se Vlada u ovom i prošlom mandatu bori protiv korupcije. </p><p>- Imali ste situaciju da državna tajnica u prošloj vladi završi u pritvoru. Imali ste situaciju da saborski zastupnik većine, saborski zastupnik SDP-a, šef jednoga javnoga poduzeća. Pisali su to kao da se čude da DORH i USKOK rade po zakonu - kaže premijer i ističe da prema načinu na koji je napisan, prijedlog nikako ne može proći.</p><p>- Imamo Vladu koja će ići s inicijativama, promjenama zakona, nakon što analiziramo situaciju i vidimo što sve možemo popraviti. Mi smo ti koji smo dobili povjerenje pa smo glavni inicijatori zakonskih promjena - rekao je i dodao da su članovi oporbe na čelu tri odbora (Saborski odbor za borbu protiv korupcije, Odbor za nacionalnu sigurnost te Odbor za pravosuđe), no da nisu sazvali niti jedan još. </p><p>Što se tiče poljuljanog povjerenstva u pravosuđe, premijer je rekao da je on prvi zainteresiran da vidi gdje i zašto cure informacije i postoje li stvari koje se mogu popraviti. </p><p>Komentirao je i ministre koji su bili u Klubu Dragana Kovačevića. </p><p>- Što se tiče trojice ministara, razgovarao sam s njima. Išli su na to mjesto u varijanti gdje oni idu kod koga? Kod nekoga tko je šef javnog poduzeća, tko u tom trenutku ima imidž gospodarstvenika, bivšeg kandidata za predsjednika SDP-a, čovjeka koji poznaje sve bitne aktere u hrvatskom političkom i gospodarskom životu, što bi u njihovim očima tu trebalo biti sporno? - pita se premijer.</p><p>- Fama o tome da SOA stoji tu iza ugla, to ne postoji. SOA se bavi nacionalnom sigurnošću i radikalno je pogrešno da je sigurnost bila ugrožena kod Janafa. Ono što vidimo u ovom trenutku su neka pogodovanja, namještanja natječaja, time se bave DORH, USKOK i policija - kaže premijer. </p><p>Je li normalno da Kovačević ima toliko imovine u odnosu na njegova primanja, a da se u poreznoj upravi "nije upalila nekakva lampica", on odgovara kako "Porezna vjerojatno radi, kao i mnogi drugi, na temelju nekih prijava".</p><p>- Postoji unutar porezna uprave - kaže na pitanje bi li se trebao ponovno aktivirati porezni USKOK te dodaje kako imaju sve ovlasti koje trebaju. Poduzetnik <strong>Krešo Petek</strong>, osumnjičen da je u Kovačevićev klub odnio 1,96 milijuna kuna navodnog mita, i dalje se može javljati na javne natječaje, a njegova tvrtka mogla bi dobiti poslove vrijedne milijune.</p><p>- Postoje vjerojatno neki natječaji u kojima je sve po propisu - rekao je. </p><p>- Naš je cilj transparentnost, sukladno zakonu, bez ikakvih pogodovanja i radnji koje se očito iz ovih slučajeva dogovaraju negdje prije, to je apsolutno nedopustivo i mi ti moramo iskorijeniti. To je naša zadaća - kaže premijer te ističe da će tako kod građana iskorijeniti osjećaj generalne korupcije.</p><p>S predsjednikom <strong>Zoranom Milanovićem</strong> nije se čuo te kaže da za to ima vremena, a jedine teme o kojima mogu razgovarati su one koje su im bitne sukladno ovlastima. A jedina tema oko koje su trebali razgovarati su veleposlanici, rekao je premijer.</p><p>Ponovio je kako se čini da predsjednik i oporba imaju reakcije kao da ne vjeruju da institucije rade svoj posao.</p><p>Za predsjednikove izjave Plenković kaže da su njegova stvar te ponavlja kako bi "imali revoluciju" da je on izgovorio stvari koje je govorio predsjednik. "Demonstracije protiv Lukašenka u Bjelorusiji bile bi kamilica", smatra premijer. </p><p>HDZ ide u nastavak unutarstranačkih izbora i želi da organizacija na lokalnoj razini dobije novo vodstvo s novim legitimitetom.</p><p>- HDZ ide na cilj od najmanje 13 do 14 županija. HDZ-u se otvara mogućnost nekoliko velikih gradova, uključujući Zagreb, Split, Osijek, Rijeku. Postavili smo cilj prije nekoliko godina da dođemo na vlast u najvećim gradovima u Hrvatskoj - otkrio je Plenkovića ambicije stranke, no imena nije htio otkrivati.</p><p>Za novog predsjednika SDP-a <strong>Peđu Grbina</strong> kaže da je pao na ispitu pravnog aspekta jer je kao pravnik mogao znati da je prijedlog o osnivanju istražnog povjerenstva izvan okvira zakona.</p><p>- Vidim da mu se događa gotovo identičan scenarij kao prethodniku Bernardiću, opet ima dva kluba u jednom klubu - zaključio je premijer.</p>