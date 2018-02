Grmoja: 'Ovaj šalabahter sam pronašao na HDZ-ovoj klupi'

Saborski zastupnik MOST-a, Nikola Grmoja objavio je na svojoj Facebook stranici šalabaher s imenima potencijalih kandidate za članove Povjerenstva o sprečavanju sukoba interesa. U razgovoru za 24sata, Nikola Grmoja kazao je kako je to bio šalabahter kojega su koristili HDZ-ovci i HNS-ovci.

Na šalabahteru je kao predsjednica istaknuta Nataša Novaković, a ostali članovi su Aleksandra Jozić - Ileković, Davorin Ivanjek, Tončica Božić i Tatijana Vučetić.

'HDZ nema većinu'

- To što sam objavio je šalabahter koji sam zamijetio na klupi HDZ-ovih saborskih zastupnika, dakle, pripadao je koaliciji HDZ-a i HNS-a. Sramotno je da se na ovakav način HDZ-ovci i njihovi poslušnici pokušavaju riješiti Dalije Orešković. No, očito ni to HDZ-ovcima nije pošlo za rukom jer njihova kandidatkinja Nataša Novaković nije izabrana - kazao je Grmoja za 24sata.