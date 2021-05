Saborski zastupnik i glavni tajnik Mosta Nikola Grmoja izjavio je u srijedu u Podstrani kako je policijska zaštita stranke Možemo! na današnjoj konferenciji za novinare u Zagrebu malo pretjerana i da ne zna "čemu takva dramaturgija".

Na novinarsko pitanje o današnjoj konferenciji Tomislava Tomaševića na kojoj je, prema opažanjima nekih novinara, bila i policija, Grmoja je rekao kako ne zna "čemu takva dramaturgija".

"Osobno sam na sudu s gospodinom Pripuzom i mnogim moćnim ljudima u gradu Zagrebu i nikada nisam tražio bilo kakvu zaštitu policije. Mislim da je to malo pretjerano, ali dobro ako se Tomašević pribojava da bi mu se nešto moglo dogoditi i, ako će mu to pomoći, nemam osobno ništa protiv toga. No, čini mi se sve to malo pretjerano", rekao je Grmoja.

Saborski zastupnik, nezavisni Nino Raspudić rekao je pak za indicije o policiji na skupu stranke Možemo! da je svaki dan s djetetom u parku, vozi se tramvajem, hoda među ljudima, ide na plac, u trgovinu i nije nikada osjetio nikakvu neugodnost ni ugrozu. Ako su postojale neke ozbiljne naznake, ne bi se šalio na taj račun, već treba imati zaštitu, rekao je i dodao da je to nepotrebno ako je riječ samo o nekoj dodatnoj predizbornoj dramaturgiji na kraju kampanje. Policija zna najbolje, zaključio je Raspudić koji je također popodne bio u Podstrani.

Tomašević je danas ispred zagrebačke gradske uprave na pitanje novinara ima li policijsku pratnju odgovorio da o tome treba pitati policiju jer se on i njegovi kolege ne bave procjenom sigurnosti. "Postoji neka komunikacija između nas i policije oko toga kakvi su sigurnosni rizici. Međutim, oni donose takve odluke, ne mogu govoriti u ime policije oko toga", rekao je Tomašević.

Grmoju su novinari pitali i da komentira današnju izjavu Andreja Plenkovića u Dubrovniku po kojoj je kandidatura Bože Petrova za župana apsurdna jer se zalaže za ukidanje županija.

Grmoja je odgovorio kako je Plenković vladinim zrakoplovom došao u Dubrovnik bez ikakvih premijerskih obveza sudjelovati u kampanji svojih kandidata, te da taj napad pokazuje da se pribojavaju rezultata Bože Petrova u toj županiji.

"Još jučer su počeli s napadom na službenoj stranici HDZ-a. Nas to raduje i veseli, a što se tiče ukidanja županija, one na ovakav način kako su se do sada vodile svakako nisu nešto što je potrebno hrvatskom narodu. No, kada bismo makli šerife koji upravljaju u županijama i ako bismo makli statiste kao što je Nikola Dobroslavić, koji ništa nije radio osim što je putovao po Europi i Bruxellesu, onda ima smisla da takve županije postoje s aktivnim županom, županom s inicijativom, kao što će biti Božo Petrov. Dubrovačko-neretvanska županija sigurno ima svoju svrhu i smisao", istaknuo je Grmoja.

Raspudić je za komentar predsjednika Vlade u Dubrovniku rekao da državnu administraciju treba pojednostavniti te ići u smjeru jačanja većih, jačih i samoodrživih općina i polaganog dokidanja županija.

"Dok se ne dođe do tog optimuma, mi se moramo igrati unutar administrativnog okvira koji tu jest danas i stoga ne vidim nikakvog problema da se ljudi kandidiraju za načelnike, gradonačelnike, za župane i za saborske zastupnike. Smatramo da bi u boljoj budućnosti sve to trebalo izgledati djelomično drugačije, jednostavnije i funkcionalnije", zaključio je Raspudić.

Grmoja i Raspudić poduprli su u Podstrani kandidatkinju Mosta Kristinu Jerčić, koja je ušla u drugi krug za načelnicu te općine. Prije toga su bili u Imotskom, gdje su poduprli Brunu Rebića, koji se u drugom krugu bori za dužnost gradonačelnika.

Plenković odgovorio: 'Grmoja izmišlja'

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u srijedu u Sinju da glavni tajnik Mosta Nikola Grmoje izmišlja, osvrćući se na Grmojinu izjavu da je Plenković vladinim zrakoplovom došao u Dubrovnik sudjelovati u kampanji kandidata HDZ-a bez premijerskih obveza.

"Bilo bi dobro da gospodin Grmoja zna da se mi rano ustajemo, da svaki dan jako puno radimo, da nam nije teško boriti se u Bruxellesu ili za cjepiva ili za sredstva za razvoj Hrvatske, doći u Zagreb, dignuti se u pet ujutro i biti u 11 sati na Stradunu podržati Nikolu Dobroslavića i Matu Frankovića", rekao je Plenković komentirajući novinarima Mostove prozivke.

Plenković je zaključio da se oni koji izmišljaju, poput Nikole Grmoje ili oni poput Bože Petrova koji žele ukidati županije, nemaju što natjecati za utakmicu koju će ovako i onako izgubiti te da će isto biti i u Sinju.

Grmoja je ranije u Podstrani rekao novinarima kako je Plenković vladinim zrakoplovom došao u Dubrovnik bez ikakvih premijerskih obveza sudjelovati u kampanji svojih kandidata, te da napad na Božu Petrova pokazuje da se pribojavaju rezultata u toj županiji.

Glavni tajnik Mosta i saborski zastupnik Grmoja to je rekao, komentirajući raniju izjavu Plenkovića u Dubrovniku da je kandidatura Petrova za župana apsurdna jer se zalaže za ukidanje županija.