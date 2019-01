U Vladi kažu: Plenković je htio samo nešto pitati Grmoju...

Nakon što je u Saboru živce izgubio ministar Damir Krstičević zbog makete aviona koju je dobio od SDP-ovca, čini se da su živci popustili i premijeru Andreju Plenkoviću. Tijekom stanke određene zbog povišenih tonova tijekom rasprave o izvješću premijera o sastancima Europskog vijeća prema tvrdnjama saborskih zastupnika skoro je došlo do fizičkog obračuna premijera Plenkovića i Nikole Grmoje (Most).

Nakon što su se vratili sa stanke Mostovac je prozvao premijera jer je fizički nasrnuo na njega i optužio predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da nije reagirao. Jandroković je Mostovcu dao drugu opomenu i oduzeo mu pravo na riječ do kraja sjednice.

Svoju verziju ispred sabornice ispričao je Grmoja. Kazao je da je premijer krenuo u fizički obračun s njim. Sve je krenulo nakon što je Grmoja tijekom rasprave optužio ministricu vanjskih poslova i premijera da rade u korist srbijanskih interesa. Grmoja je naveo da ministrica krši odluku Vlade donesenu za mandata Tihomira Oreškovića o povjerenstvu koje bi trebalo pratiti provedbu mjerila iz poglavlja 23. i 24, dok logoraši samostalno dižu tužbe protiv Srbije.

Skoro fizicki obracun Plenkovica i Grmoje maloprije. Ovo je dno dna. A trenutak ranije Plenkovic rekao da nece dozvoliti da stvari eskaliraju u nasilje, i onda on krene na Grmoju. Koja kaljuza je ovaj saziv Sabora... Hrvatska je zasluzila bolje. #politikahr — Bojan Glavasevic (@bglavasevic) January 16, 2019

- Postavio sam pitanje radi li ministrica tako u korist srbijanskih interesa i hoće li dobiti potporu Srbije. Očito je to jako iznerviralo premijera i samu ministricu - rekao je i dodao da mu je premijer dobacivao da je jadan.

Ispričao je i što se odvijalo tijekom stanke.

- Kolega Borić je dobacio kolegici Strenji iz klupa što je ona učinila za Hrvatsku. Ja sam pitao što je on učinio budući da je kolegica Strenja bila u ratu, a da on i njegov anemični da rata nisu vidjeli. U tom trenutku je predsjednik Vlade krenuo u fizički obračun sa mnom. Uskočilo je niz kolega, ja sam se odmaknuo. Oni su ga jedva zaustavili, kolega Bulj, Pupovac. Ne znam tko je sve tu bio. Ja sam nakon toga izašao iz sabornice - kazao je.

Na pitanje što znači fizički obračun, Grmoja je odgovorio:

- Ne znam, to trebate pitati premijera što bi bilo. On je želio doći do mene, vidjelo se da je iznerviran i da ide prema meni. Što bi bilo ja ne mogu znati - zaključio je Mostovac.

Vlada: Premijer je napravio dva, tri koraka prema Grmoji

Premijer će se očitovati o tvrdnjama Nikole Grmoje i oporbe da je Andrej Plenković krenuo fizički se obračunati sa zastupnikom tijekom saborske stanke, doznaje iz Banskih dvora.

- Premijer nije fizički nasrnuo na zastupnika Grmoju. Nema govora o tome. Premijer je napravio dva tri koraka prema zastupniku kako bi ga pitao na koga je mislio kad je govorio da netko radi za interese Srbije te kada je govorio o anemičnom - kažu u Vladi.

Podsjećaju da je zastupnik Mosta optužio potpredsjednicu Vlade i ministricu te premijera za sustavnu veleizdaju te da rade za interese Srbije što je, ističu, što je nedopustivo.

Sramotno ponašanje vladajućih danas u Saboru, ujedno i odgovor zašto ljudi iseljavaju - dosta im je ovakvih scena. Jesu li nervozni zbog propalog "posla stoljeća" ili zbog toga što su otkrivene laži o procesu nabave?#politikahr https://t.co/AkJnNBjU2U — Davor Bernardić (@davor_bernardic) January 16, 2019

Svoj komentar na saborske sukobe dao je i Davor Bernardić na Twitteru koji se pita jesu li toliko nervozni "zbog propalog 'posla stoljeća' ili zbog toga što su otkrivene laži o procesu nabave?"