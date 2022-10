Grmoja pobjedonosno objavio: HDZ potučen do nogu danas!

Na Antikorupcijskom vijeću u četvrtak je na saslušanju bio i nekadašnji čelnik Uprave Janafa Dragan Kovačević, a njegovo je svjedočenje komentirao i saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja.

O svemu se oglasio na Facebook profilu.

- POBJEDA

HDZ potučen do nogu danas!

1. Nije uspio njihov pokušaj zabrane saslušanja na Antikorupcijskom vijeću, kako sam i najavio

2. Dragan Kovačević posvjedočio da je premijer Plenković naložio preusmjeravanje nafte prema Mađarskoj što je dovelo do gašenja sisačke rafinerije

3. Svi pokušaji opstrukcije rada Vijeća preko HDZ-ovih igrača nisu uspjeli

Spremni smo, iskusni smo i odlučni smo! Za konačan obračun s korupcijom - poručio je Grmoja.

Za NOVU TV rekao je kako je današnjim saslušanjem postignuta pobjeda nad Vladom.

- Oni su ga namjeravali zaustaviti i nisu u tome uspjeli. Nisu ga uspjeli ni omesti svojim igračima koje su poslali da ometaju rad Vijeća. Osim toga, Dragan Kovačević je izravno optužio premijera za potpisivanje memoranduma kojim je hrvatska nafta krenula prema Mađarskoj, što je posljedično dovelo do zatvaranja sisačke rafinerija - rekao je Grmoja.

Rekao je i kako smatra da se ne radi samo o Kovačevićevoj riječi protiv Plenkovićeve.

- Premijer, kada su ga pitali da komentira to, rekao da je to odnos dviju kompanija: JANAF-a i Ine. Zašto su se uopće održali sastanci u Vladi ako je to bila poslovna odluka dviju kompanija i to kompanija u kojima država ima udjele - rekao je.

- Jasno je da se taj sastanak održao s nekom namjerom. Posljedica tog sastanka je da se stvarno ugasila sisačka rafinerija i da je nafta krenula prema Mađarskoj, zbog čega hrvatski građani sada ispaštaju - dodao je.

'Korupcija događa zato kako bi MOL mogao raditi za mađarske nacionalne interese'

Na upit o daljnim koracima, predsjednik Antikorupcijskog vijeća je rekao da namjerava zvati još svjedoka koji će rasvijetliti odnos Ine i MOL-a.

- Očito se ta korupcija događa upravo zato kako bi MOL mogao, prekao navodno hrvatskih članove Uprave i Nadzornog odbora, raditi za mađarske nacionalne interese, a kontra hrvatskih nacionalnih interesa. Uz blagoslov hrvatske Vlade - kazao je Grmoja.

- Mi imamo i dokumente koji to svjedoče. U mnogim istragama imate pokajnike koji terete one koji su iznad njih. Mi u Saboru imamo niz USKOK-ovih optužbenika. Oni HDZ-u ne smetaju kad petkom trebaju dići ruku i glasati, a sad ovolika panika zbog Dragana Kovačevića - rekao je.

- Njemu će suditi hrvatsko pravosuđe, a da su oni imali argumente i činjenice, danas bi se pojavili. Nije to samo iskaz jednog čovjeka, nego su to i dokumenti: Memorandum, ali i mail koje je Ćorić hrvatskim članovima Nadzornog odbora poslao 12. prosinca 2018. godine - zaključio je Grmoja.

