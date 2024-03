Grmoja: 'Rijeke pravde koje se najavljuju ne mogu poteći iz kompromitiranih izvora...'

Nikola Grmoja priznao je da bi odgodio objavu da će on biti premijerski kandidat Mosta da je znao da će istog dana Zoran Milanović priopćiti da ide na parlamentarne izbore. "Kada je predsjednik Republike najavio kampanju i izlazak na parlamentarne izbore zajedno s predsjednikom SDP-a, normalno je da je to zaokupilo medijski prostor. U ovom što mi planiramo, to nije ništa bitno promijenilo, dovoljno smo poznati i dobit ćemo medijski prostor da predstavimo naše politike i to smo učinili kao prva politička stranka koja je predstavila svoj program", kazao je Grmoja gostujući na N1 televiziji.

Komentirao je i trenutačnu političku situaciju u državi.

- Sada imamo jedno natjecanje uvredama, nisam ljubitelj političke korektnosti i smatram da u politici ponekad treba žestoko odgovoriti i nazvati stvari pravim imenom, ali ne može samo to biti fokus politike. Moramo znati što se i građanima nudi, a ne samo što se traži - kaže Grmoja.

Upitali su ga hoće li Andrej Plenković i Milanović na ovim izborima zasjeniti ostale kandidate.

- To smo imali ovih par dana i s obzirom na to da se radi o predsjedniku Vlade i predsjedniku Republike možemo reći da se radi o najvažnijim osobama u državi. Koja je tu činjenica? Predsjednik ne može biti kandidat na ovim izborima, građani neće moći glasati za Zorana Milanovića na izborima, moći će glasati za Arsena Bauka, Peđu Grbina… Zašto Milanović ne daje ostavku? Zato što je svjestan da neće imati 76 ruku i ne može ih ta koalicija imati - kazao je Grmoja u razgovoru za N1.

Za kraj poručuje kako "priča nije gotova".

- Nije gotova priča, ako imamo sukob dva brda, tu je i treće brdo na kojem već deset godina gori baklja slobode i borbe za pravdu i istinu. Ta baklja poručuje da rijeke pravde koje se najavljuju ne mogu poteći iz kompromitiranih izvora - završava Grmoja.

