Milanović o raskolu koalicije: 'Ne sudjelujem u tome. Možda su tražili previše, ne znam'

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana grada Ludbrega. Nakon toga, u obraćanju javnosti, prokomentirao je aktualne političke teme. Na početku se osvrnuo se na izlazak IDS-a i Fokusa iz lijeve koalicije.

- Ja u tome ne sudjelujem. Mislim da su izbačeni. Ili su tražili previše, a možda nisu. Nemojte me pitati, ugrozit ću SDP, a to ne želim, ovi gangsteri su mi već stavili pištolj na sljepoočnicu, ovo je ucjena, kao da dijete otmeš - rekao je.

- Tko je donio odluku kojom se ubija demokracija, zabranjuje se govor. Isti taj USUD je više puta oglasio da u Hrvatskoj postoji problem s izbornim jedincima, da je to toliko akutno da su se morali oglasiti i pozvati Sabor da hitno nešto napravi. To Sabor nije napravio nego iz 15. pokušaja. Ja bih zaključio da je dubina tog problema je tolika da bi to trebao biti razlog za poništenje izbora, jer ti tipovi nam se prijete da ako krivo pogledamo da će poništiti. To će biti prva proljetna rezidba treće republike. Nisu poništili izbore zbog disproporcija na koje su same ukazivali, ali kad se predsjednik koja je politička osoba i koja se može kandidirati na europskim izborima… Taj čovjek će dobiti Nobelovu nagradu iz logike za one s posebnim potrebama - rekao je Milanović.

O europskim izborima

Prokomentirao je i izjave Jasne Omejec.

- Ona je bila prijateljica jednog političara. Zbog nje je mijenjan zakon da bi ona postala sutkinja Ustavnog suda. Zašto da se ja njoj javljam? Jednom me zvala. Valjda je mislila da će se razviti prijateljstvo. Nije - tvrdi Milanović.

Na pitanje hoće li biti na listi za europske izbore, rekao je kako će on sam odlučiti. Na kritike da je on položio prisegu pred sucima Ustavnog suda, a sad ih kritizira, kazao je:

- Ja bih položio prisegu pred slavonskom crnom svinjom. Položio bih zakletvu pred svima jer sam dobio izbore.

O Ustavnom sudu

Odgovorio je i na pitanje je li prekršio upozorenje Ustavnog suda.

- To se ne odnosi na mene. Imali ste rektore javnih sveučilišta na skupu HDZ-u, imate parazite koji cijede javni novac. Prozvali su rektoricu riječkog sveučilišta, lagali su da tamo ona, em što nije bila, em što ih je poslala do đavola, a Split i Osijek su se krotko odazvali. Tko god je bio tamo pozabavit ću se njima, u političkom smislu, to su javna sveučilišta, a to su obični prodani stranački bezveznjaci. To je Hrvatska - jasan je Milanović i dodaje: "Neću sudjelovati na prosvjedu oporbe. Ne želim izlagati te ljude. I have a cunning plan…"

- Imamo Andreja Turudića i Ivana Turudića, to je ista slika Doriana Graya. Da nije bilo toga, ne bi bilo ovoga. Na prvi izborima sam bio toliko suzdržan da nisam ni glasao - dodaje Milanović.

- Nije to lijeva oporba nego seljačka buna u odijelima. Buna traje. Kakva lijeva oporba. Čovjek iz komunističke režimske obitelji. Nulta točka - rekao je o izjavama premijera Andreja Plenkovića.

Komentirao je i Čovićevu najavu da će srijeda 17.4 biti neradan u BiH.

- I dalje ću neke stvari trpjeti zbog interesa Hrvata jer sam svjestan da je bolje da imaju jednu lošu, nego pet. Zašto se Čović petlja u hrvatske izbore? Sad se od toga radi vrlina. Kad budem predsjednik Vlade, sve će stajati sve dok se to ne riješi. Hrvati u BiH su taoci jedne klike i samo treba doći i reći neće tako. Hrvatska ne želi teritorij, ali želi to riješiti - poručio je.

Podsjetimo, Ustavni sud je u ponedjeljak upozorio Zorana Milanovića, ali i SDP kako predsjednik države ne smije sudjelovati u političkim aktivnostima i političkoj izbornoj kampanji ni jedne stranke. To znači da on ne može biti premijerski kandidat.

