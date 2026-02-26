Grobari u Rijeci masovno otišli na bolovanje, otkrivamo zašto

Na riječkim grobljima prošlog je tjedna zavladala izvanredna situacija. Grobari Komunalnog društva Kozala, koje upravlja svim gradskim grobljima, masovno su otišli na bolovanje, što su sami nazvali svojevrsnim bojkotom zbog, kako tvrde, dugogodišnjih loših uvjeta rada i neadekvatnih primanja.

Prema riječima dijela zaposlenika, nije bila riječ samo o bojkotu nego i o stvarnoj fizičkoj i psihičkoj iscrpljenosti.

- Ti ljudi su potrgani od posla - izjavio je grobar Aleksandar Sušnik.

Radnici upozoravaju da se broj grobara posljednjih godina prepolovio. Nekad ih je u jednoj smjeni bilo između 15 i 20, a danas znaju raditi u timovima od samo četiri radnika.

- Nisam siguran koliko je javnost uistinu upoznata sa svime što naš posao podrazumijeva, ali riječ je o iznimno zahtjevnom zanimanju, i fizički i psihički. Osim ukopa i dežurstava, koja uključuju širok raspon intervencija, često se suočavamo s teškim i traumatičnim prizorima, od stradalih u prometnim nesrećama, požarima i samoubojstvima do slučajeva u kojima su tijela teško oštećena. Takve situacije zahtijevaju da pokojnika zbrinemo i prevezemo na patologiju, bez obzira na okolnosti - kaže Sušnik.

Zbog te kombinacije niskih primanja i velikog psihičkog opterećenja novi radnici dolaze, ali se na poslu ne zadržavaju dugo.

- U posljednjih godinu i pol tvrtku je napustilo oko 50 posto zaposlenih, no unatoč tome do povećanja plaća nije došlo - ističe Sušnik.

U bojkotu su sudjelovali svi grobari te dio vozača. Unatoč tome, iz KD-a Kozala poručili su kako su pogrebe obavljali prema planu zahvaljujući preraspodjeli poslova: dio obveza preuzeli su poslovođe, rukovoditelji i klesari.

Jedan od ključnih razloga nezadovoljstva su primanja. Radnici tvrde da im je osnovna plaća na razini minimalca, a ukupna mjesečna primanja, uz dodatke, dežurstva i prekovremene sate, dosežu između 1200 i 1500 eura.

- Netko će reći: 'Pa nije to loše'. Ali to su cifre koje uključuju prekovremene sate, prijevoz, tople obroke - ističe Sušnik.

Posebno ih je pogodila odluka o ukidanju pojedinih dodataka. Iako je, kako navode, plaća nominalno povećana za deset posto, istog su mjeseca ukinute stimulacije, pa radnici smatraju da su na kraju ostali bez stvarnog povećanja.

Situaciju dodatno komplicira to što je društvo trenutačno bez direktora, nakon poništenog natječaja. Radnici najavljuju mogućnost javnog prosvjeda početkom travnja.

Iz Grada Rijeke potvrđuju da su pregovori u tijeku te da je zaposleno i pet novih djelatnika. 