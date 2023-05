GSS-ovac o spašavanju Hrvatice na planini: 'Velež je gromada, ona je bila mala crvena točkica'

O dramatičnoj akciji spašavanja planinarke iz Zagreba (62) koja je pala i udarila u stijenu na Veležu kod Mostara te 12 sati visjela s litice, za Dnevnik RTL-a je komentirao GSS-ovac iz Mostara Amer Burić koji je sudjelovao u akciji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tvrdi da je sreća u nesreći bila je ta što je njihov tim tog jutra imao vježbe, te su bili na okupu.

- Potrefilo se, imali smo taj dan internu vježbu i bili smo u lokalitetu Ruišta. Ali u trenutku kad smo dobili poziv, nismo imali opremu za tako zahtjevno spašavanje. Morali smo ići po nju - rekao je Burić.

Za stijenu na Velež kaže da je "gromada".

- Kad smo je vidjeli, ona je doslovno bila crvena točkica. Nije nam bilo svejedno. Tako zahtjevne akcije vježbe nismo imali - rekao je Burić te potvrdio da u 20 godina nije doživi takvo spašavanje.

'Najviše smo se bojali da ne počne grmjeti i sijevati...'

Stigla su i dva helikoptera, ali spasioci nisu mogli na stijenu dok su helikopteri u blizini kako se stijene ne bi obrušavale na njih.

- Relativno smo kasno ušli u stijenu, oko šest sati smo bili kod nje: Trebalo nam je pet sati za to. Možda smo mogli i prije stići, ali to je bilo nemoguće jer je i helikopter nadlijetao pokušavali su spustili vitlo, ali i to je bilo nemoguće - rekao je.

Prvi čovjek kod unesrećene stigao je oko šest sati, bila je u relativno potresenom stanu.

- Imala je jake bolove u grudnom košu, boljela ju je noga - kaže Burić.

Spasioci su se najviše bojali grmljavine i sijevanja, imali su puno sajli, a u akciju je stiglo 99 spasitelja. Na samoj stijeni bilo je njih desetak.

- Nije moglo biti više spasitelja na stijeni jer su sidrišta jako mala, kao i police na stijeni na kojima smo bili. Najviše smo se bojali da ne počne grmjeti i sijevati jer smo imali sajle koje privlače gromove - rekao je Burić.

'Svjesna je i izvan životne opasnosti'

Žena je zadobila teške tjelesne ozljede.

- Utvrđene su povrede grudnog koša, serijski prijelom rebara, pneumotoraks. Pacijentica je adekvatno tretirana. Ona je stabilno, svjesna i izvan životne opasnosti - rekao je Zlatko Guzin, ravnatelj Regionalne bolnice Safet Mujić za Novu TV.

Mogla je lako izgubiti i glavu jer riječ je o jednoj od najzahtjevnijih staza.

- Nesreće se događaju neiskusnima ili najiskusnijima. Oni neiskusni podcijene planinu jer nemaju iskustvo koje im treba za siguran boravak, dok ovi najiskusniji precijene sebe. Postanu imuni na opasnost i onda se u neko vrijeme opuste. Na nama je da podižemo tu svijest - objasnio je Josip Drmać, predsjednik Hrvatskog planinarskog društva Prenj.