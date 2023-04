Gurnuli su ga i slomili mu obje podlaktične kosti: 'Dolazio sam doma plačući, bilo je grozno...'

Još jedan slučaj vršnjačkog nasilja potresao je javnost. Dječak, čija majka tvrdi da je godinama ukazivala na psihičko maltretiranje svoga sina u razredu od strane nekoliko učenika, vratio se kući slomljene ruke. Škola, u kojoj bi svako dijete trebalo biti sigurno, navodno nije reagirala.

- Cijeli dan su me pet dječaka izazivali maltretirali me jedan me gurnuo htio mi je pokidati kočnicu. Šutnuo sam mu torbu i nešto me gurnulo i sve mi je utrnulo u ruci. Jako me gurnuo, na zemlju sam pao - ispričao je za Danas.hr napadnuti dječak.

Potresena majka tvrdi da nasilje traje već sedam godina, a puknuće obje podlaktične kosti desne ruke je vrhunac maltretiranja.

- Pao je na zemlju slomio dvije kosti. Šta bi se dogodilo da je pao na beton što bi ostalo od mog djeteta? - pita se majka.

Situacija je kulminirala zbog svađe oko bicikla. Intervenirala je i hitna.

- To su iz razreda ti od prvog me razreda oni maltretiraju. Više nitko u školi to ne drži pod kontrolom. Zvali su me jadnik! Bilo je grozno, dolazio sam plačući, mislim da je to zato jer nisam frajer i nisam dobivao jedinice i opomene to je valjda zato - ističe napadnuto dijete.

Fizičkog nasilja dosad nije bilo, no psihičko maltretiranje traje godinama, svjedoči majka. Međutim, reakcije škole nije bilo.

- Fizičkog nasilja nije bilo, ali psihičko traje od prvog razreda. Provocirali su ga tako da su mu davali nadimke govorili da je žgoljavac, nesposoban, plače zbog jedinice, da je Azriel, peder, kreten. Kad krenu ti napadi on je drugo dijete, potone toliko da se zapitam hoće li ga biti uopće, on jednom nije mogao govoriti kada je došao kući. Prijavila sam školi da ne ide na dobro i ništa - ističe majka.

Iz PU osječko-baranjske kratko su nam potvrdili kako je slučaj vršnjačkog nasilja prijavljen te su u tijeku razgovori.

