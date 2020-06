Guverner Cuomo tvrdi: New York je ukrotio korona virus

<p>Prijavljena su 32 nova smrtna slučaja u petak - što je najniži broj od početka pandemije. </p><p>Cuomo je rekao da su vijesti općenito "vrlo, vrlo dobre" te da New York ima najnižu razinu hospitaliziranih slučajeva od covida-19 otkad je "ova noćna mora počela" 20. ožujka. </p><p>"Učinili smo to. Ukrotili smo zvijer. Sada se nalazimo 180 stupnjeva na drugoj strani", rekao je Cuomo.</p><p>Guverner je rekao da je u borbi protiv koronavirusa trenutačno najbitnije testiranje.</p><p>New York je stabilno nešto iznad 1 posto po pitanju pozitivnih rezultata testiranja otkad je u ponedjeljak započela prva faza otvaranja, rekao je. </p><p>Cuomo je rekao da se širenje virusa povećava u polovini SAD-a, nazvavši to "zastrašujućim".</p><p>"Budite oprezni. New York je anomalija. New York je upravo suprotno. Sve druge države - doslovno sve druge države - su se otvorile i odmah su im porasle brojke zaraženih", rekao je.</p><p>"Njujorčani, bližimo se kraju, otvorili smo se, brojke nastavljaju padati. Mi smo anomalija za ostatak nacije."</p>