Guverner Vujčić: Profitabilnost kompanija nije pala, cijene će porasti i zbog uvođenja eura

O porezu na ekstraprofit, inflaciji i rastu kamata za RTL govorio je guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić.

Komentirao je Vladin prijedlog poreza na ekstra profit.

- Prvi put sam čuo detalje, nisam upoznat s time, a inače ne komentiram fiskalu politiku, kao što resorno ministarstvo ne komentira monetarnu politiku, pa ću prepustiti to kolegi Primorcu dok ne vidimo detalje - kazao je.

Poslodavci se bune, a upitan je jeli to opravdano.

- Nije iznenađujuće, svaki put kad netko povećava nekome porez, onaj koji mora platiti porez, obično se buni. Ali trebalo bi vidjeti tko će i koliko plaćati s obzirom na kriterije - četiri godine profita, ulazi li tu i 2020. godina? Pretpostavljam da neće biti puno poduzeća koji će biti obuhvaćeni (porezom op.a) - rekao je.

Proizvodi su iz dana u dan su sve skuplji, no što nas očekuje?

- Vidimo već duže vrijeme da stopa inflacije raste, ali po zadnjim podacima stopa rasta inflacije usporava, što je dobar znak. To ne znači da smo došli na vrh, a kad će to biti, jako je teško reći. Sama distribucija inflacije, a to je broj proizvoda koji su obuhvaćeni inflacijom, sad se sužava. Do sada nam se svaki mjesec širio broj proizvoda obuhvaćenih rastom cijena, a sad nam se počeo smanjivati, medijalni se iznos pomaknuo i to upućuje da smo vjerojatno blizu vrha inflacije te da bi iduće godine mogli očekivati pad stopa inflacije i to sigurno do kraja prvog kvartala, a drugi kvartal očekujemo značajniji pad inflacije - rekao je.

Vlada je po pitanju inflacije optimistična za iduću godinu.

- U ovom trenutku vidimo stopu inflacije iduće godine između 6 i 7%. Ali znatno niže od ove, praktični će se stopa inflacije prepoloviti. Naravno, jako je puno neizvjesnosti jer ne znamo što će se događati s geopolitičkom situacijom, Ukrajinom, cijenama energenata, kakva će biti zima... - dodao je.

Upitan je i kupuje li on jeftinije proizvode.

- Naravno, uvijek, to je jedini način u tržišnoj ekonomiji da se ograniči rast cijena. Jer kada bi kupovali ono što ponude trgovci, onda bi oni mogli u potpunosti mogli diktirati cijene, dakle oni moraju paziti na cijene jer imate izbor. Ili koristiti uslugu jeftinijeg - govori.

Upitan je i hoće li zbog eura poskupjeti proizvodi.

- Vidimo iz iskustva drugih zemalja, a 19 je takvih zemalja, da - bit će skuplje, cijene će porasti, ali ne puno - rekao je.

- Građanima je puno više onoga što smo do sada vidjeli nego što će uzrokovati uvođenje eura. Prvenstveno cijene energije i hrane koje su jak porasle i čine daleko najveći dio stope inflacije. Zadnji porast inflacije glavni uzrok su kruta goriva, peleti i drvo, kruh i povrće. A kruh je povezan s električnom energijom - dodao je.

Upitan je i jesu li poskupljenja opravdana.

- Nemoguće mi je reći za svaki proizvod što je opravdano, ali u ovakvim situacijama ima i lova u mutnom, da svatko tko prodaje nešto pokušava prodati po što više cijeni. Vidjeli smo da profitabilnost kompanija nije pala. Bile su u stanju prevaliti ulazne troškove na kupce. Čak u nekim slučajevima profitabilnost raste, što znači da su povećali marže - kazao je guverner.

Vlada planira uvesti porez na ekstradobit, guverner smatra da to ima smisla.

- Jako je teško prstom reći tko je to uspio napraviti, a i nisam vidio prijedlog. Ranije sam rekao, kad sam vidio program koji je imao namjeru prebaciti dio socijalnih troškova na energetske firme koje imaju veliki profit zbog načina formiranja cijene marža im se povećala - to apsolutno ima smisla - tvrdi.

Kad uđemo u eurozonu, depresivno izgleda izračun prosječne mirovine od 382 eura ili medijalne plaće 880 eura. Iako plaće i mirovine rastu, reći će premijer, inflacije je pojela porast.

- Inflacija je problem jer jede realnu kupovnu moć. Ali ako vidimo koliko su porasle plaće i što je sa sindikatima dogovoren porast plaće koje će biti ove i iduće godine u travnju, onda će u velikoj mjeri i rast plaća nadoknaditi rast cijena. Imali smo zanimljivu situaciju da su plaće u privatnom sektoru rasle puno brže nego u javnom sektoru pa se sad na neki način javni sektor približava po rastu plaći privatnom sektoru - kazao je.

Upitan je hoće li biti povišica u HNB-u.

- Pratimo već dugo godina politiku javnog sektora, kako Vlada dogovori sa sindikatima, mi to platimo. Mi nemamo sindikat u HNB-u. Ali pratimo to - dodao je.

Hoće li se iduće godine izbjeći recesija, rekao je da je to moguće.

- Ono što su sad predviđanja, ako dođe do nje da će biti blaga. Već sad smo u stagnaciji i rast je oko nule. Zima - stagnacija i onda očekujemo opet rast iduće godine, ali ne kao ove godine i godinu ranije kad smo imali visoku stopu rasta. Za sada očekujemo da iduće godine nećemo imati recesiju, nego rast od jedan posto, ali puno je nepredvidljivosti - tvrdi.

Otkrio je i koliko će kamate rasti.

- Rasti će još, ne znamo koliko, vjerojatno ne značajno od razina koje sad vidimo. Imamo 1,21 milijun gotovinskih kredita i oko 200 tisuća stambenih kredita. Njih 50 posto u ovom trenutku nema fiksiranu kamatnu stopu na koje se može preliti rast kamatnih stopa. A jedan postotni poen rasta kamatnih stopa na medijalnu ratu kredita utječe, otprilike, porastom otplate rate od 5 posto. Ništa zbog čega treba paničariti, ništa strašno i što bi moglo bitno povećati trošak otplate kredita. Ne trebaju se bojati, neće biti ništa približno kao oko 'švicaraca' - zaključio je.

