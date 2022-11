Iz Vlade su nas lažno uvjeravali da će se rast cijena ispuhati: Cijene hrane dižu i neopravdano

Kad su od proljeća cijene počele rasti, iz Vlade, Hrvatske narodne banke i od mnogih analitičara građani su slušali umirujuće poruke da će se taj rast "ispuhati" i usporiti do kraja godine. To se nije dogodilo, svjedoče objavljeni podaci Državnog zavoda za statistiku. Cijene su opet porasle, u listopadu u odnosu na rujan 1,3 posto. Kako cijene rastu iz mjeseca u mjesec, došli smo do toga da su one više čak 13,2 posto u odnosu na lanjski listopad. Rekordna je to inflacija u modernoj Hrvatskoj.