Milanović o pohvalama Lavrova: Ne zanima me što on misli s tim izjavama postići

U povodu 30. obljetnice Vojno-redarstvene operacije (VRO) Maslenica, predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović u četvrtak je u Zadru položio vijenac i zapalio svijeću kod Središnjeg križa na Gradskom groblju.

Prije 30 godina vojno-redarstvenom operacijom (VRO) Maslenica u 72 sata Oružane snage Republike Hrvatske oslobodile su bitne strateške točke koje su bile pod okupacijom vojske samoproglašene Republike Srpske Krajine te je omogućeno ponovno prometno povezivanje juga i sjevera Hrvatske. Deblokiran je Zadar, u čijemu je zaleđu tijekom tri dana oslobođeno i petnaestak sela, te strateške točke zrakoplovna baza Zemunik i Novsko ždrilo.

Predsjednik Milanović posjetio je i Sukošan, gdje je položio vijenac i zapalio svijeću pred Spomen-obilježja „Za Hrvatsku“ te održao sastanak s predstavnicima te Općine.

U Pakoštanima se susreo s udovicama hrvatskih branitelja iz Škabrnje, a dodijelio je i odlikovanja hrvatskim braniteljima Domovinskog rata Pakoštana.

U Pakoštanima je dao i izjavu za medije.

Komentirao je pohvale koje je dobio od Sergeja Lavrova što je naišlo na brojne kritike.

- Žao mi je gledati saborske zastupnike koji su u strahu. Danas se u Ramsteinu sastaju članovi NATO-a i razgovaraju o vojnoj pomoći Ukrajini. Od početka se ovo sve skupa radi na katastrofalan i štetan način. Rusija je globalna super-sila. Zapad je uspio pomiriti Ruse i Kineze što je zaista talent, sljedeći sukob je s Kinezima? Što Lavrov želi postići, ja ne znam, ja sam ga jednom upoznao i bio sam hladan prema njemu - rekao je Milanović.

- Na nama je da se pripremimo da izbjegnemo najgore. Mi se ponašamo kao najobičniji vazali. Treninga neće biti u Hrvatskoj jer većina Hrvata to ne želi. Danas Banožić ide u Ramstein predstavljati Hrvatsku, koja fora. Kao što se i Rusija obračunava s Amerikancima preko Ukrajine, ovo se neće riješiti u Berlinu ili u nekom drugom gradu, nego će se rješavati između Moskve i Washingtona - dodao je Milanović.

Dobio sam i jednu okladu za ručak jer sam kolegi rekao da će sljedeća meta u ovome biti general Kinder, naveo je Milanović, te dodao kako niz položaja nisu popunjeni.

- Jesmo li mi na rubu funkcioniranja sustava? Pa nemamo predstavnika u NATO-u jer se to odbija napraviti i dogovoriti. To je činjenica u ovom trenutku - rekao je Milanović.

- Mi ne možemo usvojiti smjernice za SOA-u, da bismo to napravili, trebali bismo sazvati sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. Međutim, Plenković to već mjesecima eskivira, a sada želi telefonsku sjednicu. E, pa neće. Prošle sam godine spasio isporuku Bradleyja upravo na temelju Vijeća, kada je Plenković shvatio kakvu štetočinu ima za ministra obrane - rekao je Milanović.

Milanović je rekao kako je susret Plenkovića i Vučića "dobra stvar" te najavio da sutra odlazi u Mađarsku.

- Ispada da sam ja jedan od rijetkih ljudi koji se usude otići tamo. Razgovor s nekim tko ti nije neprijatelj, jer nas Mađarska nikada nije napala. I Plenković sad vidi da ne može pobjeći od tog razgovora. Mora sjesti na kraju s "malim Slobom" Dačićem, danas s Vučićem, nije to slučajno. Plenković je nanjušio da je Vučić dao intervju u kojem radi ono što sam ja rekao prije godinu dana, dajte se odlučite gdje ćete. Iako HDZ-ovi bijedno i jadno vrijeđaju Srbe u hrvatskom Saboru - rekao je o susretu premijera sa srpskim predsjednikom.

- Vućić se u intervjuju jučer po prvi puta odmaknuo od Rusa i da nikada neće priznati aneksiju Krima. I hop evo ti Plenkovića. Logično, i to zbog Kosova. Rusi su upravo Kosovo iskoristili kao pretekst kao upad u Donbas. Da to Vučić jučer nije rekao, na što su Rusi loše reagirali, to bi Rusi sutra rekli i priznali Kosovo. To je shema koja se slaže. I Vučić, mustra svoje vrste, je to shvatio - dodao je Milanović.

