Habijan: ‘HDZ će uskoro imati kandidata za predsjednika'. Selak: 'Moja nezavisnost košta'

Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije (HDZ); Arsen Bauk, potpredsjednik Kluba zastupnika SDP-a; Marija Selak Raspudić, nezavisna saborska zastupnica i Ivica Kukavica, potpredsjednik Kluba zastupnika DP-a komentirali su u emisiji Otvoreno o nadolazećih predsjedničkim izborima.

- Ja sam u jednoj specifičnoj poziciji. Nezavisna sam kandidatkinja. Ukoliko doista uspijem iskoračiti, a to ponekad više ovisi o logistici jer, za razliku od mnogih drugih, kao osoba koja je nezavisna u jednoj sam specifičnoj situaciji i u životu, tako i u politici, nezavisnost košta. I meni je drago tu cijenu platiti - rekla je Marija Selak Raspudić koja je najavila kandidaturu.

Arsen Bauk je govorio o podršci SDP-a Zoranu Milanoviću te istaknuo da je Glavni odbor prihvatio prijedlog predsjednika stranke koji je prethodno podržalo Predsjedništvo SDP-a.

- Po statutu SDP-a, svi su kandidati dužni podržavati kandidate, rekao je. Kada se odluka donese moraju je poštivati svi - kaže Bauk.

Ivan Kukavica rekao je kako su za Domovinski pokret sve opcije otvorene odgovarajući na pitanje hoće li Domovinski pokret podržati HDZ-ovog kandidata ili će možda imati svojeg.

- To danas na predsjedništvu stranke nije bila tema. Naravno da nam je kao desnoj suverenističkoj stranci bitna funkcija predsjednika, zbog ovlasti vezanih uz vojsku i vanjsku politiku. Dobro ćemo razmotriti i definirati hoćemo li izaći sa svojim kandidatom, no to zasad nije tema. Sve su opcije moguće, kao stranka ćemo zauzeti jasan i čvrst stav. Svi imamo simpatije, a na našim ćemo tijelima definirati tko će biti kandidat i to ćemo priopćiti, rekao je potpredsjednik Kluba zastupnika DP-a.

Ministar Habijan rekao je kako će HDZ kao i uvijek dosada, na vrijeme reći koji je njihov kandidat za Pantovčak.

- Dakle, prije svega HDZ je uvjerljivo pobijedio na parlamentarnim izborima, i na europskim izborima. U ovom trenutku, kao što vidite, imamo unutarstranačke izbore koji se održavaju 13. srpnja. Predsjednik stranke sa svojim timom obilazi sve županijske organizacije i fokus je na tome, prema tome, kada završe unutarstranački izbori sigurno će biti i uskoro odluka o tome, ali kada tko god bude kandidat, budite uvjereni da će to biti treća uzastopna pobjeda HDZ-a - kazao je Habijan.