Kapetan Marko Bekavac pušten iz zatvora. Stigao u Hrvatsku!

Hrvatski pomorac Marko Bekavac pušten je iz turskog zatvora i u Hrvatskoj je te će tijekom dana biti u krugu svoje obitelji, potvrdio je Hini u subotu ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

“Mogu potvrditi da je jutros kapetan Bekavac došao u Hrvatsku”, rekao je Habijan te izrazio iznimno zadovoljstvo njegovim puštanjem iz zatvora jer je ono, kako je dodao, rezultat višemjesečnih napora u tom izuzetno izazovnom predmetu.

Hrvatski pomorac, kapetan Marko Bekavac uhićen je u listopadu 2023. godine u Turskoj i optužen za švercanje 137 kilograma kokaina, nakon što je ta droga pronađena na njegovu brodu Phoenician M u turskoj luci Eregli, a u rujnu prošle godine osuđen je na 30 godina zatvora.

Do povratka Bekavca došlo je nakon koordiniranih aktivnosti Vlade, Ministarstva pravosuđa, diplomacije i drugih institucija, a ministar Habijan podsjetio je i da su premijer Andrej Plenković te ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u nekoliko navrata o tom predmetu razgovarali s turskim dužnosnicima tražeći najbolje rješenje "za tu izazovnu situaciju".

Više mjeseci smo radili na tome i mogu potvrditi da je Bekavac stigao u Hrvatsku, to je najbitnije i bit će uskoro sa svojom obitelji, istaknuo je Habijan.