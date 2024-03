Habijan o paketima pomoći za građane: Imali smo ih pet, a spasili smo tisuće radnih mjesta

Ministar gospodarstva i održivog razvoja, Damir Habijan, gostovao je u Dnevniku RTL-a u kojem se osvrnuo na aktualne političke teme, izbore, paketima pomoći za građane i povećanju plaća. Za početak, osvrnuo se na liste HDZ-a.

- Ono što ste danas imali prilike vidjeti, kao što je rekao i premijer Andrej Plenković, županijske organizacije će sredinom sljedećeg tjedna dostaviti imena kandidatkinja i kandidata za liste i nakon toga će one biti javno objavljene - rekao je Habijan.

- Mislim da HDZ ima dovoljno članica i članova, kandidatkinja i kandidata da pobijedi na ovim izborima. To je ono što je bitno - dodao je.

Prokomentirao je i zašto on nije na ni jednoj HDZ-ovoj listi.

- Ja kao ministar gospodarstva i održivog razvoja imam jako puno posla. Moj fokus je, kao što sam komentirao dok sam bio u Saboru na potencijalno ministarsko mjesto, moj fokus tada je bio saborski zastupnik, sada mi je fokus na ovome što radim, znači dužnost ministra i tome sam potpuno posvećen - objasnio je Habijan.

Paketi pomoći

Nastavio je o paketu pomoći i uskrsnicama...

- S obzirom da s 1. travnja stupaju na snagu nove mjere, moglo bi se tumačiti na taj način, kada bi to prvi puta bilo da mi donosimo takve mjere. Ja mislim da ove mjere koje su u najavi, čije detalje još do kraja brusimo, koje će do kraja ovog tjedna biti objavljene, samo pokazuju nastavak jedne konzistentne politike Vlade. Imali smo već pet paketa pomoći. Ne samo u vrijeme ove energetske krize nego i u vrijeme covida. Isplate plaća, na taj način su i po mom mišljenju i po mišljenju stručnjaka spašene tisuće radnih mjesta, 30 tisuća trgovačkih društava bilo je istom mjerom obuhvaćeno, ali ne radi se o nikakvom predizbornom triku nego obećanju. Što se tiče povećanja plaća, sjetimo se da smo s tim krenuli u proljeće prošle godine. Dakle ovo nije nešto što je sada prije izbora nego jedan proces - poručio je Habijan.