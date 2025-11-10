Obavijesti

PORUKA MINISTRA

Piše HINA.,
Habijan: 'Političko nasilje je neprihvatljivo bez obzira s koje strane dolazi i na ideologiju'
Zagreb: Sabor o europskom upravljanju podacima i Zakonu o otocima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Siguran sam, s odmakom od ovih 35 godina, Republika Hrvatska, a i politika Vlade je pokazala doista da želimo stvoriti tolerantno društvo uvažavajući jedni druge”, naglasio je ministar

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan ustvrdio je u ponedjeljak da političko nasilje nama boju i predznak, naglasio da je ono neprihvatljivo bez obzira s koje strane dolazi te istaknuo da je politika Vlada stvaranje tolerantnog društva.

"Jedno je demokracija, domoljublje, jedno su vrijednosti Domovinskog rata koje trebamo poštovati, ali nešto sasvim drugo je političko nasilje. Treba naglasiti, to političko nasilje nema boje, nije niti crvena, niti je plava, niti je lijevo, niti desno”, rekao je Habijan u povodu posljednjih incidenata u Zagrebu i Splitu koji su se dogodili uz manifestaciju Dana srpske kulture.

O PROSVJEDU TORCIDE Gradonačelnik Šuta poručio: Nije mi drago da se ovo događa, Split je grad dijaloga i kulture
Gradonačelnik Šuta poručio: Nije mi drago da se ovo događa, Split je grad dijaloga i kulture

Tako dugo dok to ne prihvatimo i dok istinski svi zajedno ne počnemo komunicirati na način da je nasilje neprihvatljivo bez obzira s koje strane dolazi, bez obzira koja ideologija iza njih stoji, "tako dugo ćemo nažalost imati ovakve izazove s kojima se susrećemo”, rekao je Habijan, a prenosi HRT.

"Ali, siguran sam, s odmakom od ovih 35 godina, Republika Hrvatska, a i politika Vlade je pokazala doista da želimo stvoriti tolerantno društvo uvažavajući jedni druge”, naglasio je ministar.

