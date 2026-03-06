Habijan šalje inspekciju na sud u Zadru: Sporan je raspored

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan naložio je izvanredni inspekcijski nadzor na Općinski sud u Zadru nakon što je Ministarstvo zaprimilo pritužbe sudaca vezane uz izmjene godišnjeg rasporeda poslova. Predstavke su upućene ministarstvu, a u njima su suci upozorili na, kako tvrde, moguće nepravilnosti u vođenju sudske uprave nakon donošenja prijedloga prve izmjene Godišnjeg rasporeda poslova od 20. veljače 2026. U pritužbama se navodi i da je predsjednica suda Marija Knez tim izmjenama dovela u pitanje zakonitost i pravilnost upravljanja sudom.

Suci također upozoravaju na posljedice koje su nastale nakon objave izmjena rasporeda. Prema navodima iz predstavki, čak 17 sudaca moralo je obustaviti rad na predmetima koje su do tada vodili, a riječ je o približno 6000 slučajeva.

Osim toga, otvoreno je i pitanje sudbine već zakazanih ročišta u tim predmetima, s obzirom na to da su promjene u rasporedu utjecale na dosadašnja zaduženja sudaca.

Zbog svega navedenog ministar Habijan odlučio je aktivirati Pravosudnu inspekciju kako bi se provjerilo obavljaju li se poslovi sudske uprave na zadarskom sudu u skladu sa zakonom.