U Medicinskoj školi u Zadru ipak je bilo poništenih ocjena! Ali rješenje je stiglo prekasno

Nakon što smo objavili tekst o tome kako je prosvjetna inspekcija potvrdila sve negativne ocjene zaključene na kraju prošle školske godine u Medicinskoj školi u Zadru, javili su nam se roditelji jedne od učenica koje su bile među negativno ocijenjenima.

Kako ističu, a to su potvrdili i izvještajem koji su dobili od prosvjetne inspekcije Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, negativna ocjena koja je "presudila" da učenica padne razred na kraju je poništena. Odluku o poništenju predložili su iz Agencije za odgoj i obrazovanje, koja je provela stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnice. No, odluka o poništenju došla je do njih tek 22. kolovoza, kad se učenica već ispisala iz Medicinske i upisala u drugu školu.

Podsjetimo, ravnateljica prof. Anita Basioli potvrdila je za medije da se više učenika prebacilo u druge škole, uključujući i dvije učenice koje su se žalile na negativne ocjene. U razgovoru prije tri tjedna rekla nam je da je za učenice zaista bio organiziran dodatni rok za ispravak, ali da se učenice nisu pojavile. Nije nam tad rekla da se radilo o roku zbog poništene ocjene, i to u kolovozu. Niti da učenice u tome trenutku više i nisu bile učenice njezine škole.

- Moramo reagirati zbog naše kćeri, jer ravnateljica nije iznijela u potpunosti točnu priču. Naša kći je već imala dvije zaključene negativne ocjene, da bi joj nastavnica trećeg predmeta, unatoč tome što je imala samo jednu jedinicu u cijeloj godini, zaključila negativnu cijelu godinu. To je bio automatski pad. Žalili smo se odmah učiteljskom vijeću. Škola je organizirala ispit pred tročlanim povjerenstvom, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju. Nije uspjela proći, te joj je potvrđena negativna ocjena, uz prve dvije - govori nam majka djevojke.

Roditelji su odmah poslali žalbu Prosvjetnoj inspekciji, no kći je odlučila da ne želi više ići u tu školu zbog toksične amosfere i nepoštenog postupka prema njoj. Ispisali su je, a onda im je 22. kolovoza došla informacija iz škole o poništenju negativne ocjene s ispita pred školskim povjerenstvom i dodatnom roku na kojem se trebala pojaviti da bi je ispravila. No sve je bilo prekasno. Čak i da je izašla i položila, ne bi više imala vremena za ispravak druge dvije jedinice.

- Po kojoj logici bi ispravljala ocjenu ako se već upisala u drugu školu? Smatramo da nam je dijete ozbiljno zakinuto - ističe majka.

Obratili smo se Agenciji za odgoj i obrazovanje s upitom o ovome slučaju. Odgovorili su kako su se dvije učenice žalile u propisanome roku Školi na zaključenu ocjenu iz tog predmeta.

- Proveden je ispit pred Školskim povjerenstvom. Obje učenice su ocjenjene negativnom ocjenom. Uvidom u provedeni ispit utvrđeno je da nisu obuhvaćeni odgojno-obrazovni ishodi jednog nastavnoga područja. Iz toga proizlazi da zaključna ocjena nije izvedena na temelju postignute razine učenikovih kompetencija ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda u nastavnome predmetu / području i rezultat ukupnoga procesa vrednovanja tijekom nastavne godine, a izvodi se na temelju elemenata vrednovanja , tj. nije se postupilo prema članka 11. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi.

Škola je dalje postupala prema ovlastima iz školskoga Statuta, omogućila učenicama da polažu ispit u kolovozu 2025. Učenice nisu pristupile polaganju ispita - odgovorili su nam.

Pitali smo i Ministarstvo o ovome slučaju, odnosno slučaju kad se odluka o poništenju ocjene donosi pred sam početak nove školske godine. Zasad nisu odgovorili.

- Moja kćer sad je jako zadovoljna u novoj školi, no smatramo da definitivno je zakinuta i tražit ćemo način da dobije odštetu - zaključila je njezina majka.

Pitali smo Agenciju koliko je bilo poništenih ocjena u 2025., no te podatke nemaju.

- U 2025. godini Agencija za odgoj i obrazovanje provela je 344 stručno-pedagoška nadzora i to 195 u osnovnim školama, a 122 u srednjim školama. Ako se za vrijeme provođenja stručno-pedagoškog nadzora utvrde propusti odgojno-obrazovnih radnika koji utječu na donošenje zaključne ocjene, nadležni savjetnik ili viši savjetnik će predložiti poništenje zaključne ocjene prosvjetnoj inspekciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Agencija ne raspolaže s podacima o ishodu prijedloga poništenja zaključne ocjene. Daljnji postupak, ako dođe do poništenja zaključne ocjene, definiran je zakonskim aktima i provodi ga škola - odgovorili su.

Inače, procedura žalbi na zaključene negativne ocjene je sljedeća: U osnovnoj i srednjoj školi, učenik ima dva dana za žalbu učiteljskom/nastavničkom vijeću na zaključenu ocjenu, odnosno tražiti dodatni ispit pred školskim povjerenstvom. Ispit se polaže u roku od dva dana od podnesene žalbe. Tročlano ovjerenstvo može potvrditi negativnu ocjenu, ili zaključiti višu.

Podsjetimo, tri zaključene jedinice su automatski pad. S dvije negativne učenik ide na dopunsku nastavu od dva tjedna Učitelj/nastavnik ga nakon toga može odmah ocijeniti pozitivno, ili poslati na popravni ispit pred povjerenstvom u kolovozu. Sve dok se ne riješi taj zadnji rok, učenik ima mogućnost upisa sljedećeg razreda.