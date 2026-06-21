Habijanov softver Anon od 160.000 eura skriva ono što Google otkriva za sekundu

Na primjerima Glavaša i optuženih u aferi Suhi led novi broj Expressa otkriva ima li smisla sustav anonimizacije presuda koji je uveo ministar pravosuđa Habijan ako se identiteti mogu otkriti u nekoliko klikova
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U svom romanu “Prokleta avlija” Ivo Andrić, među ostalim, propituje apsurdnu i neuhvatljivu logiku korumpirane i autoritarne vlasti. Latifaga Karađoz, dijabolični upravitelj velikog carigradskog zatvora, kojeg je narod, zbog teških uvjeta koji su vladali u njemu, prozvao “prokleta avlija”, i jedan od najzanimljivijih likova cjelokupne južnoslavenske književnosti, na jednome mjestu kaže: “Neka mi samo niko ne kaže za nekog: nevin je. Samo to ne. Jer ovde nema nevinih. Niko ovde nije slučajno. Je li prešao prag ove Avlije, nije on nevin. Skrivio je nešto, pa ma to bilo u snu. Ako ništa drugo, majka mu je, kad ga je nosila, pomislila nešto rđavo.” Karađoz logiku vlasti dovodi do krajnjih granica apsurda.
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