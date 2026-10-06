HAC poništio natječaj za novi sustav naplate cestarine: Nije bila valjana nijedna ponuda

Hrvatske autoceste poništile su u utorak otvoreni postupak javne nabave za izradu web portala prodaje, mobilne aplikacije i integracijske podatkovne sabirnice za novi sustav naplate cestarine, jer nijedna od tri pristigle ponude nije bila valjana. To je vidljivo iz odluke o poništenju i zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda objavljenih u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Zagrebačka tvrtka Abysalto, na čiju je žalbu Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u srpnju poništila prvotnu odluku o odabiru, ispunila je uvjete tehničke i stručne sposobnosti. Njihova ponuda ipak je odbijena jer cijena od 379.000 eura bez PDV-a premašuje procijenjenu vrijednost nabave od 330.000 eura.

Prije toga Hrvatske autoceste 2. rujna zatražile su od Abysalta da produlji rok valjanosti ponude, koji je istekao 26. srpnja, a tvrtka je u tom roku dostavila izjavu o produljenju i novo jamstvo za ozbiljnost ponude.

Odbijena je i najjeftinija ponuda, ona zajednice ponuditelja koju čine zagrebački Bos Projekt, karlovački Infinum i britanski AMR CyberSecurity, s cijenom od 329.500 eura bez PDV-a. Toj su zajednici Hrvatske autoceste posao prvotno dodijelile 29. svibnja.

U zapisniku se navodi da ta zajednica ne ispunjava uvjete za ključne stručnjake. Za dva razvojna inženjera za mobilne aplikacije dostavljene su diplome Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, a za jednu inženjerku za baze podataka diplome Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a natječajem su bile tražene diplome iz područja tehničkih znanosti.

Zajednica ponuditelja, prema zapisniku, nije zadovoljila ni uvjet o normi kvalitete jer se dostavljeni certifikat ISO 9001:2015 odnosi na kibernetičku sigurnost i usluge osiguranja, a iz njega nije vidljivo da obuhvaća proizvodnju softvera i integraciju informacijsko-komunikacijskih rješenja.

Treća ponuda, zagrebačkog obrta H&D Info i trgovina, s cijenom od 410.000 eura bez PDV-a, odbijena je jer ponuditelj ne ispunjava uvjete za ključne stručnjake te jer cijena premašuje planirana sredstva naručitelja.

Ponovni pregled i ocjena ponuda trajali su od 2. rujna do 6. listopada.

Web portal i mobilna aplikacija dio su novog sustava naplate cestarine bez zaustavljanja vozila s kojim će se vozači izravno susretati. Projekt Crolibertas vrijedan je oko 160 milijuna eura, a prema Zakonu o naplati cestarine novi sustav trebao bi proraditi 1. ožujka 2027. godine.

Protiv odluke o poništenju može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od deset dana od primitka odluke.