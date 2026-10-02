Autocesta prema Dubrovniku sve bliže: Za devet kilometara autoceste traže do 349 mil. eura

U Hrvatske autoceste (HAC) stiglo je sedam ponuda za izvođenje radova za izgradnju autoceste A1 od Rudina do Osojnika, za poddionicu Rudine - Slano dužine devet kilometara, s tim da najniža iznosi 258,9 milijuna eura (bez PDV-a), a najviša 349,4 milijuna eura, priopćio je HAC u petak. Nakon što su 28. rujna otvorene ponude za poddionicu Slano - PUO Mravinjac, današnjim otvaranjem nastavljen je postupak odabira izvođača radova za dionicu Rudine - Osojnik buduće autoceste do Dubrovnika.

Turski Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret ponudio je cijenu od 345,5 milijuna eura bez PDV-a, a Ozaltin Insaat Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi 319,8 milijuna eura. Indijski Afcons Infrastructure nudi gradnju za 259,9 milijuna eura, a austrijski Strabag za 349,4 milijuna eura. Ponuđena cijena kompanije China Civil Engineering Construction Corporation iznosi 305,5 milijuna eura, dok je također kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation postavila cijenu na 272,8 milijuna eura. Zajednica ponuditelja Texo Molior i Euro-Asfalt nude radove za 258,9 milijuna eura. Svi iznosi su bez PDV-a.

Poddionica Rudine - Slano počinje u čvoru Rudine sa spojnom cestom do postojeće županijske ceste. Trasa autoceste se dalje nastavlja do interregionalnog čvora Doli preko kojeg se autocesta brzom cestom Ston - Doli spaja na mrežu postojećih državnih cesta (spoj na projekt Pelješkog mosta i pristupnih cesta). Nakon čvora Doli trasa se proteže do kraja poddionice koju čini čvor Slano sa spojem na županijsku cestu.

S obzirom na iznimno zahtjevan teren, na trasi se nalazi veliki broj objekata. Među najznačajnije HAC ubraja tunel Katina (1.674 m) na trasi autoceste i tunel Zabreže (1.428 m) na trasi brze ceste Ston - Doli.

Nakon otvaranja i pregleda pristiglih ponuda slijedi njihova evaluacija te donošenje odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude. Po završetku postupka javne nabave, ishođenju potrebnih dozvola i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa stvorit će se preduvjeti za početak radova, kaže se u HAC-ovom priopćenju.