Obavijesti

News

Komentari 1
Stiglo sedam ponuda

Autocesta prema Dubrovniku sve bliže: Za devet kilometara autoceste traže do 349 mil. eura

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Autocesta prema Dubrovniku sve bliže: Za devet kilometara autoceste traže do 349 mil. eura
Ilustracija | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U Hrvatskoj autoceste (HAC) otvorili su ponude za izgradnju ključne dionice autoceste A1, a najniža ponuda iznosi 258,9 milijuna eura, što predstavlja značajan korak prema povezivanju Dubrovnika s ostatkom zemlje.

U Hrvatske autoceste (HAC) stiglo je sedam ponuda za izvođenje radova za izgradnju autoceste A1 od Rudina do Osojnika, za poddionicu Rudine - Slano dužine devet kilometara, s tim da najniža iznosi 258,9 milijuna eura (bez PDV-a), a najviša 349,4 milijuna eura, priopćio je HAC u petak. Nakon što su 28. rujna otvorene ponude za poddionicu Slano - PUO Mravinjac, današnjim otvaranjem nastavljen je postupak odabira izvođača radova za dionicu Rudine - Osojnik buduće autoceste do Dubrovnika.

Turski Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret ponudio je cijenu od 345,5 milijuna eura bez PDV-a, a Ozaltin Insaat Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi 319,8 milijuna eura. Indijski Afcons Infrastructure nudi gradnju za 259,9 milijuna eura, a austrijski Strabag za 349,4 milijuna eura. Ponuđena cijena kompanije China Civil Engineering Construction Corporation iznosi 305,5 milijuna eura, dok je također kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation postavila cijenu na 272,8 milijuna eura. Zajednica ponuditelja Texo Molior i Euro-Asfalt nude radove za 258,9 milijuna eura. Svi iznosi su bez PDV-a. 

DRUGO VOZAČ LAKŠE OZLIJEĐEN Hrvat (30) poginuo u teškoj prometnoj kod Dubrovnika. Austrijanka se bori za život
Hrvat (30) poginuo u teškoj prometnoj kod Dubrovnika. Austrijanka se bori za život

Poddionica Rudine - Slano počinje u čvoru Rudine sa spojnom cestom do postojeće županijske ceste. Trasa autoceste se dalje nastavlja do interregionalnog čvora Doli preko kojeg se autocesta brzom cestom Ston - Doli spaja na mrežu postojećih državnih cesta (spoj na projekt Pelješkog mosta i pristupnih cesta). Nakon čvora Doli trasa se proteže do kraja poddionice koju čini čvor Slano sa spojem na županijsku cestu.

S obzirom na iznimno zahtjevan teren, na trasi se nalazi veliki broj objekata. Među najznačajnije HAC ubraja tunel Katina (1.674 m) na trasi autoceste i tunel Zabreže (1.428 m) na trasi brze ceste Ston - Doli.

Nakon otvaranja i pregleda pristiglih ponuda slijedi njihova evaluacija te donošenje odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude. Po završetku postupka javne nabave, ishođenju potrebnih dozvola i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa stvorit će se preduvjeti za početak radova, kaže se u HAC-ovom priopćenju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Šinceki su ključeve silosa dobili 2019. godine. HBOR: Nismo dali dozvolu za skladištenje otpada
OTPAD U GOSPIĆU

Šinceki su ključeve silosa dobili 2019. godine. HBOR: Nismo dali dozvolu za skladištenje otpada

SOA je imala informacije o otpadu 2022. godine i tad obavijestila policiju i USKOK. HBOR Šincekima nije dao suglasnost da tamo skladište otpad, a crvena lampica se trebala upaliti Državnom inspektoratu i komunalcu
IMAMO IZRAČUNE Uskoro stiže 13. mirovina! Evo koliko biste mogli dobiti po godini staža
DOBRE VIJESTI

IMAMO IZRAČUNE Uskoro stiže 13. mirovina! Evo koliko biste mogli dobiti po godini staža

Vlada će za tjedan dana donijeti službenu odluku o godišnjem dodatku na mirovinu. Umirovljenicima će biti isplaćen iznos umnožen s godinama staža. Za dodatak nije potrebno podnositi zahtjev
Gripa je pred vratima: 'Cijepite se, nemojte predugo čekati!'
STRUČNJACI UPOZORAVAJU

Gripa je pred vratima: 'Cijepite se, nemojte predugo čekati!'

Ovogodišnje cijepljenje protiv gripe trebalo bi početi sredinom listopada. Savjetuje se građanima da to obave već tada te da ne čekaju punu sezonu gripe koja uobičajeno počinje u prosincu, a traje sve do ožujka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026