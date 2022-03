Hajdaš Dončić o Kovaču koji je izmislio prijetnje i još plakao: 'Trebalo bi ga dobro išćuškati'

Čakovečki gradonačelnik i SDP-ov zastupnik Stjepan Kovač optužen je da inscenirao prijeteće poruke kako bi si digao rejting u kampanji za lokalne izbore. On je zbog svega plakao pred stranačkim šefom, tvrdeći da se prijeti i njemu i njegovoj obitelji. O njemu, ali i njegovom isključivanju iz stranke govorio je u RTL-u Danas potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

- Kad je počela ova afera, dakle, mi smo ga suspendirali, jer do danas njemu nije bila podignuta optužnica. Kad mu je optužnica podignuta, mi smo ga isključili iz stranke. Dakle, postupili smo normalno i apsolutno moralno - rekao je Hajdaš Dončić.

Ne možemo mi siliti nekoga da bude aktivan u Saboru

Kovač nije bio aktivan u Saboru, naime od sredine 2020. kada je postao zastupnik, imao je jednu repliku, a primao je plaću od 18 tisuća kuna.

- Ne možemo mi na to utjecati. Zašto? Zato što je svaki saborski zastupniku principu autonoman. Ne postoji niti jedan instrument u niti jednoj političkoj stranci da se nekoga prisili da dolazi ili da ne dolazi u Sabor... - rekao je.

- Mi smo s njim razgovarali, a on je rekao da neće dolaziti (u Sabor) do trenutka dok mu se pokrene ili ne pokrene postupak. Sada se postupak pokrenuo, a on je... Nismo mogli ništa, ponavljam... - dodao je Hajdaš Dončić.

- Ono što je on napravio, zapravo je smiješno, generalno, ako gledamo milijune, milijarde kuna koji se izvlače iz Hrvatske. Ovo, da se nalazimo u osnovnoj školi, trebalo bi ga dobro išćuškati, uzeti deku, ćebovati ga i reći mu jednu poluvulgarnu riječ koju neću ovdje reći. Tak ja gledam na to.

Hajdaš Dončić tvrdi da je SDP suspendirao Kovača onog trenutka kada je podignuta optužnica USKOK-a.

- Da vam budem kristalno jasan što je bilo. U trenutku kad je uhićen, prije podizanja optužnice, mi smo ga automatski suspendirali. Sada kad je optužnica od strane USKOK-a podignuta, Kovač više nije član stranke, nije više niti član kluba. Mi ga niti po jednom zakonu ne možemo izbaciti iz (Sabora?) jer je mandat osobe koja ga je osvojila.

SDP je spreman na nove izbore

U razgovoru s voditeljem dotaknuo se i Marine Lovrić Merzel.

- Prošlo je već tri ili četiri godine. Marina nije članica SDP-a, mislim, već osam godina. Mnoge stvari su se promijenile u osam godina. Djeca koja su tada bila rođena, već su krenula u školu. I to vam govori o SDP-ovoj netoleranciji na korupciju.

Za kraj je poručio kako je SDP spreman na nove izbore, nakon što se doznalo da će iz Vlade otići četiri ministara.

- Da. Mislim da je vlada Andreja Plenkovića dosta kontaminirana. S druge strane je vidljivo da Plenković ne kontrolira HDZ. Od njegovog prvog mandata je vidljivo da su mu ministri bili nametnuti, pošto je on onako pao s padobranom iz Bruxellesa. Tu ne mislim čak niš ružno. I gdje su mu lokalne organizacije nametale razne članove koji su bili drugorazredni političari, trećerazredni ministri i najbolje bi bilo za Hrvatsku da budu parlamentarni izbori.

