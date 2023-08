Hajdaš Dončić: Odbor podržao Turkalja za čelno mjesto VSOA-e

Saborski Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost podržao je prijedlog da se generala Ivana Turkalja imenuje za čelnika Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA), rekao je u srijedu poslijepodne predsjednik tog Odbora Siniša Hajdaš Dončić.

"Nakon opsežnog intervjua s kandidatom kojeg su predložili predsjednik Republike Hrvatske i predsjednik Vlade odbor je s devet glasova za i jednim suzdržanim dao prethodno pozitivno mišljenje na imenovanje Turkalja novim ravnateljem VSOA-e", kratko je nakon sjednice zatvorene za javnost rekao Hajdaš Dončić (SDP).

Potpredsjednik Odbora Mario Kapulica (HDZ) novinarima je pojasnio da nitko iz vladajućih tijekom glasovanja nije bio suzdržan, ne želeći iznositi podatke. Izrazio je zadovoljstvo što je taj saborski Odbor izvršio svoju zakonsku obvezu oko imenovanja VSOA-e, kazavši da uoči sjednice nije bilo nikakve sumnje kakav će biti njezin ishod.

Istaknuo je da je general Turkalj na pitanja odgovarao vrlo suvereno i konkretno te ih je uvjerio da će dobro obnašati svoju dužnost.

Kapulica je poručio da ljudi kojima je posao sigurnost mogu sada nesmetano i u punom kapacitetu raditi svoj posao. "To nam je bio cilj, to je bio državni interes i do toga smo došli", poručio je. Kazao je i da su na sjednici dobili uvjerenja da će se vidjeti pomaci u radu VSOA-e.

Podupiranje povećavanja kadra

Istaknuo je da taj Odbor podupire najavu povećavanja kadrovske strukture te će, sukladno strategiji obrane i strategiji o sigurnosnom sustavu te godišnjim smjernicama za rad, VSOA uspješno obavljati svoje zadaće i štiti nacionalne interesa.

Saborska zastupnica Karolona Vidović Krišto (Odlučnost i Pravednost) koja nije članica Odbora rekla je novinarima da je, kada se Milanović i Plenković nešto dogovore to loša vijest za hrvatske građane.

"Njihove odluke i dogovori uglavnom su u interesu održavanja postojećeg koruptivnog sustava i njihovih osobnih interesa a ne u svrhu hrvatskih građana i države", tvrdi Vidović Krišto.

Tvrdi i da je prilikom imenovanja časnika Oružanih snaga došlo i do imenovanja šogora jednog aktualnog ministra u Plenkovićevoj vladi, ne navodeći o kome se radi.

Predsjednik Zoran Milanović supotpisao je u ponedjeljak odluku o imenovanju generala Ivana Turkalja za čelnika VSOA-e čime su okončani višemjesečni prijepori oko nasljednika generala Ivice Kindera.