Hajdaš Dončić: Politička odgovornost se zakapa kao smeće po Hrvatskoj

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je da će Sabor u utorak raspravljati o opozivu Vlade na prijedlog SDP-a, ocijenivši da je za nefunkcioniranje institucija odgovoran premijer Andrej Plenković te da se 'politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj'.

Pokretanje videa... VIDEO Siniša Hajdaš Dončić održao konferenciju za medije o pokretanju pitanja povjerenja premijeru Plenkoviću | Video: 24sata/Josip Mikačić/PIXSELL

„Stotine i stotine kamiona na državnoj cesti D50 tovarili su i istovarivali otpad u Gospiću i u Benkovcu i taj smrad širi se cijelom Hrvatskom, no, ne dopire jedino do građenog prostora Vlade Republike Hrvatske”, ustvrdio je Hajdaš Dončić na konferenciji za novinare u petak u sjedištu SDP-a.

Podsjetio je na kazne koje je Hrvatska dobila zbog slučajeva Gospić i Biljane Donje, odnosno, dvije presude Europske komisije, i to prva 2023. godine od milijun eura i druga, 2025. godine kada je presuđeno da Hrvatska svaki dan plaća kaznu od 6.500 tisuća eura. I to nije novac Andreja Plenkovića. To je novac građana Republike Hrvatske, a takvih primjera ima preko 50 u Hrvatskoj, što govori da u Hrvatskoj institucije ne funkcioniraju, ustvrdio je.

A institucije su, naglašava, one koje propisuju pravila igre, koje propisuju kakva utakmica treba biti, po kojim pravilima se treba igrati, a po tim pravilima HDZ i Plenković ne igraju. Da institucije u Hrvatskoj igraju po pravilima, onda bi i Gospić i Benkovac bili otkriveni 2023. godine. Ako su institucije pokretni ured Vlade i Andreja Plenkovića, onda nam takve institucije u Hrvatskoj apsolutno ne trebaju, ocijenio je.

„Ovdje je riječ o političkoj odgovornosti i ne mogu i neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj. Ne mogu pristati da 650 tona, od ukupno 37 tisuća tona, tek sada, ali bez trijaže, bez obavijesti javnosti o vrsti otpada, bude dislocirano u druge dijelove Hrvatske, u Našice i u Istru”, poručio je.

Napomenuo je da je tih 650 tona manje od 2 posto ukupnog otpada te ustvrdio da nakon četiri godine nečinjenja mi danas razgovaramo o dva posto otpada koje Vlada pokušava zbrinuti i zato kaže da uzrok nije u Gospiću nego negdje drugdje. Uzrok je u jednoj osobi, a to je Andrej Plenković koji ne dopušta da institucije normalno funkcioniraju, smatra Hajdaš Dončić.

Na slučaju Jerković pokazao sam da sam visoko podigao ljestvicu

„To je to pitanje odgovornosti i upravo se na tom pitanju razlikujemo, a na slučaju eurozastupnice Romane Jerković protiv koje sam pokrenuo stegovni postupak pokazao sam da sam visoko podignuo tu ljestvicu koja je ključna. Svatko tko ne može pratiti tu ljestvicu koja je postavljena visoko, vjerojatno je dobrodošao u HDZ-u jer je njihova ljestvica vrlo, vrlo nisko”, naglasio je šef SDP-a.

Ovo je pitanje čiste političke odgovornosti za funkcioniranje ili nefunkcioniranje sustava, a u Hrvatskoj ni institucije ni sustav ne funkcioniraju i zato Andrej Plenković mora otići, pojasnio je razloge zbog kojih je njegova stranka pokrenula pitanje povjerenja predsjedniku Vlade. Ne želim da se hrvatski građani osjećaju kao glupani nego da sustav u Hrvatskoj funkcionira jednako za sve, ustvrdio je.

Osim na slučaj Jerković, osvrnuo i se na postupke koji se vode protiv saborske zastupnice Barbare Antolić Vupora i gradonačelnika Varaždina Nevena Bosilja, kazavši da kod eurozastupnice razgovaramo o moralnoj i političkoj odgovornosti pri trošenju javnog novca, dok se protiv ostalih dvoje vode sudski postupci i sve dok ne postoji pravomoćne sudske presuda, kaže, oni su za nas nevini.

Presudi li sud da su krivi, za njih više nema mjesta u SDP-u, poručio je. Pojasnio je da 'moramo razlikovati političku odgovornost prema javnom novcu i odgovornost prema institucijama i dužnosnicima'.

„To je ono što ću, ako dobijem priliku, kao premijer Hrvatske, zajedno s političkim partnerima iz Možemo! provoditi i na hrvatskom političkom prostoru, i raditi na odgovornosti prema javnom novcu i odgovornosti prema instituciji koja mora isporučivati. Nikada neću pristati da nas pojedini komentatori izjednačavaju s HDZ-om jer to nije točno, nismo svi isti i nikada nećemo biti svi isti”, poručio je Hajdaš Dončić. Nije to, dodaje, filigranska razlika nego je između SDP-a i HDZ-a razlika kao nebo i zemlja.

I današnja uhićenja zbog otpada pripisao je nefunkcioniranju sustava, što je, ističe, Plenković mogao prevenirati i ubrzati postupak sanacije štete.