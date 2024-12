Hajdaš Dončić poručio: Pobjeda u drugom krugu bit će slađa, to će biti dva poraza Plenkovića

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ne vidi problem što je njihovu kandidatu Zoranu Milanoviću u nedjelju "za dlaku" izmakla pobjeda već u prvom krugu za novi mandat na Pantovčaku, dapače, ocjenjuje da će "pobjeda u drugom krugu biti i slađa jer će to biti dva poraza Andreja Plenkovića".

"Pobjeda u drugom krugu će biti još i slađa, to će biti dva poraza Andreja Plenkovića - i u prvom i u drugom krugu. Ljudi su pokazali što misle o tome tko je kršitelj institucija i Ustava, a to je Plenković prije svega. Imao je lošeg kandidata, loše upravlja državom i ovo je početak političkog kraja Andreja Plenkovića", poručio je Hajdaš Dončić nakon što je Državno izborno povjerenstvo (DIP) obradilo 98,82 posto biračkih mjesta i objavilo da Milanović osvaja 49,20 posto glasova birača.

Iako su prve izlazne ankete i prvi privremeni rezultati DIP-a pokazivali da Milanović pobjeđuje već u prvom krugu, kasnije se pokazalo da mu je to izmaklo "za dlaku". No, u drugi krug ulazi i dalje uz premoćno vodstvo u odnosu na drugog iza sebe, a to je HDZ-ov kandidat Dragan Primorac, koji osvaja 19,50 posto glasova, ali i sve ostale protukandidate.

Kao razlog podbačaja Primorca šef SDP-a vidi u tome što je kandidat Andreja Plenkovića.

"Nama je drugi krug još i bolji, još dva tjedna kampanje, mi imamo kandidata kojeg ne treba voditi za rukicu, kao što to radi Plenković sa svojim kandidatom Primorcem, a opet postoji mogućnost da ljudi vide tko je u Hrvatskoj tko i tko jedini može promijeniti društvenu klimu - a to je SDP", zaključio je.