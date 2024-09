Hajdaš Dončić želi jačati SDP: 'Oni koji pričaju da ja nisam promjena, grdo će se zafrknut'

Novi predsjednik SDP–a Siniša Hajdaš Dončić poručio je u subotu da donosi značajnu promjenu u vođenju stranke s ciljem da SDP postane prva stranka u državi, te dodao da će to ostvariti radom na terenu i pridobivanjem novih glasača lijevim ekonomskim politikama.

"Oni koji pričaju da ja nisam promjena, grdo će se zafrknut. Imam drugačiji pristup od dosadašnjih predsjednika SDP-a", poručio je u Intervjuu tjedna Hrvatskog radija Hajdaš Dončić kojega se u javnosti na unutarstranačkim izborima percipiralo kao "kandidata kontinuiteta, a ne promjene".

Kao ključne poruke svoga programa izdvojio je da će SDP biti prvi, a ne više drugi te "rad na terenu". Inzistirat će, kaže, da SDP-ovi zastupnici i stranački dužnosnici budu što više u kontaktu s ljudima.

Ponovio je i da će inzistrirati na lijevim ekonomskim politikama koje uključuju dostupno javno zdravstvo i školstvo, drugačiji odnos prema sindikatima i poslovnoj zajednici, te jasno artikulirane politike vezane uz poreze na nekretnine i na ekstra profit.

Bazen SDP-ova biračkog tijela misli proširiti ljudima koji trenutačno "uopće nisu motivirani za izlazak na izbore".

Milanović je u "principu naš kandidat"

"Već sada su alarmantni podaci da 10 posto stanovništva posjeduje preko 90 posto nacionalnog bogatstva, moramo vratiti hrvatsko društvo prema sredini", poručio je.

U prilog tome naveo je da je u godinu i pol dana kroz porez na dividendu iz hrvatskog financijskog sustava izvučeno dvije milijarde eura. "To su izvukli vlasnici stranih banaka. Da smo imali porez na ekstra profit, evo novca za povećanje mirovina i različite socijalne transfere", istaknuo je.

Prvi test za SDP-ovu novu politiku bit će predsjednički i lokalni izbori iduće godine.

U Milanovićevoj kampanji za predsjedničke izbore SDP će participirati logistički i financijski jer je Milanović, kaže Hajdaš Dončić, "u principu naš kandidat".

Dodao je kako je SDP-u bitno da on pobijedi jer je on "zadnja brana potpunoj okupaciji institucija", no MIlanović se, podsjetio je, više neće moći kandidirati za predsjednika države pa će se njegovi i SDP-ovi politički putevi lagano razilaziti nakon pobjede.

Upitan za izbor deset ustavnih sudaca, rekao je kako misli da će doći dogovora s vladajućima, ali i da će SDP-ovi kandidati biti "neovisni o politici". Postoji načelan dogovor 5 -5, a što god netko mislio o Ustavnom sudu, on nam treba, kaže predsjednik SDP-a.

SDP je dva puta jači od Možemo!

Ponovio je da će se uskoro održati izbori unutar zagrebačke stranačke organizacije koja već dvije godine ima na čelu vršitelja dužnosti, a onda će ta organizacija sama odlučiti tko će biti kandidat za gradonačelnika.

Upitan za odnos sa strankom Možemo! rekao je da im možemovci nisu politički neprijatelji, ali i da je SDP dva puta jači od Možemo! i da će takav odnos biti prema toj stranci.

Vezano uz rad Sabora, rekao je da će se neki zastupnici boriti rukama i nogama da ostanu u Saboru i podržat će pod svaku cijenu vladajuću većinu nakon što im je Plenković povisio plaće. "To je ciljano napravio. Zbog toga da se održi većinu", ustvrdio je.