'Hajde, Šimune, dođi k mami!' Ovo su prvi koraci malog lavića

Hajde, Šimune, dođi k mami, dođi!, govori Martina Stojanović svome hrabrom laviću Šimunu (2) koji u posebnoj hodalici radi svoje prve korake na desnoj nozi. No Šimun je u ponedjeljak prvi put isprobao i protezu za lijevu nogicu, koja će biti gotova za mjesec dana, kad se očekuju njegovi prvi pravi koraci.

POGLEDAJTE VIDEO VIJEST:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Good boy, Simon! - ohrabruje Šimuna, kako ga na Floridi zovu, zadovoljna terapeutkinja.

Na maminoj snimci objavljenoj na Facebooku dječak u hodalici ide prema igrački, crvenom autiću, i prvi put u životu staje na nogu, jer se dosad kretao samo puzanjem.

Boluje od spine bifide, rascjepa kralježnice, te su ga u rujnu u bolnici St. Mary u West Palm Beachu na Floridi operirali. U zahvatu koji je trajao čak devet sati amputirali su mu lijevu natkoljenicu, koja ranije nije imala funkciju, rekonstruirali mu kuk i desno stopalo. Nakon što su skinuli gips, počela je izrada proteze za dječakovu lijevu nogu.

- Neopisivo je bilo vidjeti ga s još jednom nogicom! Srce samo što se nije raspalo od sreće, a ne mogu ni zamisliti količinu sreće kad Šimun napravi svoj prvi korak - kazala je za Večernji list dječakova majka.

Kontrolni rendgen nakon operacije pokazao je da je operacija uspjela. Šimun će za nekoliko dana, 13. studenog, slaviti svoj drugi rođendan i jako se veseli novoj nogici, s kojom će napokon prohodati. Vrlo dobro podnosi rehabilitaciju, vježbe, probu proteze. Ona, kao i prvi Šimunovi koraci, neće biti samo najljepši rođendanski dar mališanu nego cijeloj obitelji, poručuje mama Martina.

- Njegov je korak naša najveća nagrada i smisao našeg života...Baš kao i svakom roditelju koji ima bolesno dijete, i jednu jedinu želju - da ono ozdravi... Sve je drugo nebitno, jer je zdravlje naše djece neprocjenjivo bogatstvo - mamina je poruka svima.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kad je dječak u hodalici na jednoj nozi napravio prve korake, majci su krenule suze radosnice.

- Plakali su svi sa mnom. Prvo me terapeutkinja čudno gledala, a onda sam joj objasnila da je to prvi put da gledam Šimuna kako pokušava koračati. Onda je i sama terapeutkinja onima koji su zbunjeno gledali kako plačem objasnila da je to prvi Šimunov korak. Tog se trenutka potkrala suza i u očima zbunjenih promatrača - piše na Facebooku mama Martina. Njezina snimka na kojoj dječak prvi put korača nikog ne može ostaviti ravnodušnim. Šimun je borac, mali lav iz Županje, koji jako voli nogomet. I on će ga igrati jednog dana, najavio je roditeljima, od kojih stalno traži da mu puštaju snimku na kojoj njegova braća Tomo i Noa trče za loptom.

Foto: Privatan album - I onda čujemo lupanje njegove desne noge o pod uz dozivanje: ‘Vidi , ‘vako Šimun da gol!’ Nema utakmice, nema lopte, samo Šima i njegova volja. Svaki njegov snažni udarac nogom za nas je zabijen gol u ovoj utakmici života, u kojoj nema predaje i u kojoj Šimun pobjeđuje - kaže mama Martina. Šimun će na Floridi ostati dok ne prohoda, a onda se - očekuje se za nekoliko mjeseci - vratiti kući u Županju. Tamo ih čekaju kao “vatrene” sa Svjetskog prvenstva.

Tema: Hrvatska