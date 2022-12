Hajduković: 'Građani imaju pravo znati tko im dere kožu'

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zastupnik Socijaldemokrata Domagoj Hajduković u srijedu je prozvao Vladu zbog prekratkog razdoblja prilagodbe na euro i drastičnog rasta cijena zbog čega se razmišlja i o pokretanju istražnog povjerenstva jer, kaže, "građani imaju pravo znati tko im dere kožu". - Bili smo za ulazak Hrvatske u eurozonu, no, pitanje je je li to učinjeno u pravo vrijeme i na pravi način jer su sve namirnice značajno poskupjele u prosincu, s obzirom na cijene iz ožujka- izjavio je Hajduković na konferenciji za novinare. Primjerice, 450 grama mahuna prije je stajalo 7,99 kuna, a sad je 12,99 kuna. Litra omekšivača prije je bila 19,19 kuna, a sad 25,99. Pet kilograma krumpira prije je stajalo 19,99, a sada 24,99. Svježa jaja koštala su prije 19,94, a sada su 42,98 kuna dok se 500 grama margarina prije plaćalo 8,99, a sada 15,99 kuna, naveo je. Podsjetio je da je premijer Plenković prije par dana rekao da će se uvesti 'crne liste' za one koji zloupotrebljavaju prelazak na euro te dodao da je on to predlagao još početkom lipnja. I ne samo crne liste nego, napomenuo je, i dulji period prilagodbe, jasniju, fokusiraniju i odrješitiju kampanju, "od čega nije bilo ništa". Prilikom prelaska na euro ćemo improvizirati, a platit će gađani Prilikom prelaska na euro ćemo improvizirati, što će osjetiti naši građani. Od kada se cijene prikazuju dvostruko nailazimo na neke vrlo neobične cijene u kunama. Tako u kafiću za nešto što je prije koštalo 10 kuna, sad imamo cijenu 11,31 kuna zato što je to točno 1,5 eura. Ili, nešto je s 15 kuna postalo 18,85 kuna, zato što je to 2,5 eura. - To su posljedice Vladinog nečinjenja, jalove samohvale koju će na kraju platiti naši građani- ocijenio je Hajduković. Rekao je i da ozbiljno razmišlja o tome da se, u dogovoru s oporbom, pokrene istražno povjerenstvo na temu nerealnog povećanja cijena jer "građani imaju pravo znati tko im dere kožu, i to ne samo od trgovinskih lanaca". - Spustio se PDV na hranu, a cijene su otišle u nebo. Zamrznuli smo cijene nekih proizvoda pa su oni nestali s polica. Nije baš da jeza skuplja jaja kriv rat u Ukrajini- ustvrdio je te poručio kako je "vrijeme da menadžeri odgovaraju na pitanja građana, a onda i Vlada koja nije bila u stanju upregnuti sve elemente i poluge koje su bile potrebne da bi se osigurao normalan prijelaz na euro". Smatra da je to toliko ogroman propust da se to Vladi ne smije zaboraviti. - Moramo znati tko je odgovoran i tko manipulira jer nije sve do inflacije i rata u Ukrajini. Vladajući i HNB uvjeravali su nas da će kampanja za uvođenje eura biti dosad nešto neviđeno, da će građani i poduzetnici sve informacije imati na vrijeme, a ispostavilo se da sve to nije točno- istaknuo je Hajduković. Poskupljenja su namjerna, samo da bi se zaokružio iznos u eurima - i ništa drugo Uvjeravali su nas, kaže, također da će inflacija zbog uvođenja eura i nespomenutih troškova - koji su i dalje nespomenuti i ne znamo koji su i koliki - iznositi svega 0,03 posto. - Pitam se, retorički, je li poskupljenje s 19 na 25 kuna ili s 29 na 36 kuna, povećanje od 0,03 posto- rekao je. Osim toga, dodao je, sada imamo cijene 18,85 kuna ili 11,51 kuna, a riječ je, istaknuo je, o namjernom poskupljenju samo da bi se zaokružio iznos u eurima i ništa drugo. Što se tiče istražnog povjerenstva koje bi se bavilo poskupljenima, pojasnio je da bi htio da to bude saborsko tijelo jer je to onda tijelo koje obuhvaća i vladajuće i oporbu. Ne vidimo zašto o ovome ne bismo mogli raspravljati na Odboru za gospodarstvo ili na Odboru za financije, kazao je.