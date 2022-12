Oporba Berošu: Ovo nije ni R od reforme, ne hvatate se u koštac s korijenskim problemima

Reforma zdravstva je nešto što se dugo najavljivalo i čekalo i onda dobijemo nešto što nije ni R od reforme. Tresla se brda, a radilo se niš'. Dobili smo materijal u kojem se probalo zadovoljiti sve, a neće se zadovoljiti nikoga, nezadovoljni su pacijenti, studenti, zdravstveni djelatnici. Bojim se da ovaj sastav, ovo Ministarstvo i ova Vlada nije sposobna za nikakvu reformu pa tako ni za reformu zdravstva, poručila je predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš uoči rasprave o izmjenama dva zakona - o zdravstvenoj zaštiti te obveznom zdravstvenom osiguranju, a koje im je došao predstaviti ministar Vili Beroš.

'Put kako ga zacrtava HDZ vodi u daljnje upropaštavanje zdravstvenog sustava'

Izmjene ova dva zakona će imati direktne implikacije na živote, odnosno preciznije na duljinu života građana, istaknula je zastupnica Zeleno-lijevog bloka Ivana Kekin koja je izrazila bojazan da će te implikacije biti negativne.

- Ovi prijedlozi kojima se tepa da su reforma ni na koji način ne pokazuju namjeru da se uhvati u koštac s korijenskim problemima zdravstvenog sustava, a to su obespravljena i zapuštena primarna zdravstvena zaštita, nikakva prevencija, izrazita financijska neodrživost i loše upravljanje bolnicama koje su mahom u šapama HDZ-ovaca. Dapače, ovi prijedlozi zakona podrazumijevanju da i ona jedna jadna četvrtina bolnica koje nisu u rukama HDZ-a u te iste ruke dopadne - poručila je naglasivši kako je HDZ ovim prijedlozima zacrtao put daljnje ubrzane privatizacije sustava.

- Put je to proširenja modela upravljanja u kojem niti je bitna izvrsnost, niti duljine lista čekanja, niti organizacija posla pojedinog šefa zavoda, klinike ili bolnice nego je isključivo bitno da je isti HDZ-ovac. I taj put nas vodi u daljnje upropaštavanje zdravstvenog sustava - kazala je Kekin.

SDSS-ova Dragana Jeckov očekuje odgovore zbog čega troškovi zdravstvenog sustava rastu, zašto se na prvi pregled treba čekati 128 dana, a 205 na dijagnostički... Zastupnik Domovinskog pokreta Stephen Bartulica je također stava da se nije iskoristila prilika za promjene i reformu.

- Glavni problem je i dalje monopolistički položaj HZZO-a, ljudi nemaju izbor, po sili zakona novac ide u HZZO. Često čujem od građana da zdravstvo treba biti besplatno, ali to je mit. Niti jedan monopol ne može biti dobar, dolazi do zlouporabe moći, biraju se privatne ustanove s kojma se posluje na selektivan način, a ne znamo po kojim kriterijima, a da ne govorim kako mladi liječnici dobivaju specijalizaciju i da se žale na namještanje natječaja - istaknuo je, a HDZ-ov Ivan Ćelić se javio za povredu Poslovnika kako bi naglasio da Bartulica iznosi netočne tvrdnje i optužuje bez ikakvog pokrića za korupciju u zdravstvu i namještanje javnih natječaja.

- Ono što on govori je čisto zagovaranje privatnih ugovaratelja, a unatoč svim nedostatcima puno se bolje razboljeti u Hrvatskoj nego u SAD-u - poručio je.

'Imamo puzajuću privatizaciju, preduge liste čekanja, ukinuli ste preventivne programe...Ništa se to ovime ne rješava'

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin poručio mu je da praksa u Hrvatskoj ipak drugačija.

- Imamo puzajuću privatizaciju zdravstva, ali na poseban način. Ne s logikom i glavom i repom nego s IT cvjećaricom ili obiteljskim fotografima koji od Ministarstva po povlaštenim uvjetima dobivaju unosne poslove za koje nisu kvalificirani. To je hrvatska realnost. Kao i to da je u vrijeme Beroša smrtnost od pandemije bila među najvećima u EU, ali ne samo od pandemije, postoje bolesti koje su se mogle spriječiti, kao rak pluća, treći smo najgori u EU. To je sukus onog što su HDZ i Beroš donijeli zadnjih šest godina - kazao je naglasivši kako bi volio da je točno da je bolje razboljeti se u Hrvatskoj nego u SAD-u, ali da u brojnim situacijama nije.

- U brojnim situacijama nije pa zato mi moramo plaćati nekima liječenje upravo u SAD-u. Problem je u Hrvatskoj što danas ako se naručite na red dolazite 2024., 2025., je li to normalno - pita Grbin, a Ćelić mu odgovara kako je Vlada SDP-a napravila problem s prekovremenim satima i doprinijela da liječnici odlaze iz Hrvatske.

- Plaće su u zdravstvenom sustavu porasle za 45 posto za vrijeme vlade Andreja Plenkovića - naglasio je, a imao je i Grbin za uzvratiti.

- Prva stvar koju ste napravili je da ste ukinuli program 72 sata za rano otkrivanje raka, onda program "Plus" za smanjivanje lista čekanja. 2015. su smanjene, kao i dugovi, a onda dolazi HDZ na vlast. Preventivni programi se prekidaju, dugovi rastu, uhljebljuju s pojedinci povezani s HDZ-om, a rezultat je da bolesni čekaju na liječenje - naglasio je.

HDZ-ov Ante Deur poručio mu je da najprije prijavi sebe i SDP-ove ministre od zdravstva do gospodarstva za kriminal.

- Za velika postignuća HDZ-ove vlade najbolje je pogledati stranice crne kronike ili rubriku politika i kriminal - odgovorila je SDP-ova Sabina Glasovac.

Grba Bujević: Čine se koraci naprijed, Grbin: Neistina

HSLS-ov Dario Hrebak naglasio je kako imamo jedan od najboljih zdravstvenih sustava jer ga čine kvalitetni i stručni zdravstveni djelatnici, ali da je on loš, trom, šupalj i financijski neodrživ.

- Liste čekanja i sve ono što su kolege iz oporbe rekle... Nemoguće je da mi u pojedinim županijama imamo šest Domova zdravlja dok većina županija ima jedan. Javne nabave - iako nije liberalno, centraliziranjem bi se postigle uštede. Treba dobar omjer između privatnog i javnog. Dobar je sustav, koji čine marljivi ljudi, ali ga moramo učiniti efikasnijim - rekao je.

HDZ-ova Maja Grba Bujević naglasila je kako se ovim prijedlozima izmjena zakona čine znatni koraci naprijed, a Grbin istaknuo da iznosi neistine.

- Neistina je da ovaj prijedlog ide na bolje. Evo jedan primjer, centraliziraju se bolnice, a u proračunu nije predviđen novac za rad tih bolnica - naveo je pa je Grba Bujević odgovorila kako je ova Vlada osigurala najveća sredstva ikad kako u proračunu, tako i iz NPOO-a.

- Sramotno je tako nešto reći za ovu Vladu - poručila je.

