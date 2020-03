Hajmo sad napravit nešto jako dobro i donirati za naše bolnice

Ljudi moji, volite ovu zemlju... Split je u Zagrebu.. to mi je najdraža poruka..., rekao je proslavljeni hrvatski vaterpolist Dubravko Šimenc u emotivnom videu nakon razornog potresa u Zagrebu brišući suze. Nekoliko dana nakon potresa, javio nam se s porukom da je sad vrijeme za nove akcije i novu borbu, ovaj put za obnovu stradalih bolnica, prije svega rodilišta u Petrovoj.

- Nisam nadrapao, ali me protreslo jako jer živim u centru Zagreba. Svaki put kad ponovno zatrese, srce mi zakuca! Mislim da taj potres nećemo nikad zaboravit. Ali sada hajmo napraviti nešto dobro i uključiti se u akciju prikupljanja novca za obnovu naših bolnica, za Petrovu, za Rebro. Pozivam sve da se uključe i da daju koliko mogu - uputio je apel Dubravko Šimenc za doniranjem novca preko platforme GoFundMe za obnovu KBC Zagreb.

U kampanju su se naročito uključili naši sportaši i poslovni ljudi u SAD-u.

Šimenc dodaje: "Nikad nisam vidio da u SAD-u imaju velike akcije kao što smo mi do sad imali. Sjetite se Ane Rukavine, Nore fore... Mi smo mali, ali kad treba pokazati srce, onda smo od svih veći. Pokazujemo to i na sportskim terenima, a kao i svaki put do sad, naši sportaši uvijek pokažu da je najmanje što mogu učiniti jest podržati humanitarne akcije. Radimo to i sad".

Riječ je o kampanji koju je pokrenula globalna grupa ACTAI, koja okuplja inovatore, tehnologe, sportaše i aktiviste. Pokretač je Ivan Milković, direktor SALES PERITIAS grupe koji kaže da vjeruje da će se pokrenuti val dobrote s golemim ciljem.

- Idemo do milijun dolara! To nam je cilj i želimo da novac dođe na prave adrese. U kontaktu smo s KBC Zagreb i njima će se sav skupljeni novac uplatiti - rekao je Milković.

U trenutku pisanja, u doniranje se uključilo njih 218, među njima su i slovenski košarkaš Saša Vujačić, bivši NBA prvak te Rok Stipčević koji je kampanju podijelio na svojim društvenim mrežama:

Croatia Earthquake Fund - Children's Hospital https://t.co/dEwrF6Iz9b — Rok Stipcevic (@RStipcevic) March 22, 2020

Ivan Milković niže čiju su još potporu dobili i tko se sve uključio u kampanju:

- To su Gordan Giriček, Asmir Sadiković, MMA borac iz BiH, tenisačica Anja Konjuh, javljaju se mnogi nogometaši i mnogo ljudi iz gospodarstva - kaže Milković.

Ana Konjuh na svojim Facebook stranicama napisala je: 'Please, help ih you can! Thank you! (engl. Molim, pomozite ako možete! Hvala vam!'

Svoju bezrezervnu podršku dala je i Hrvatska turistička zajednica.

- Hrvatska turistička zajednica odmah se, putem svojih iznimno praćenih društvenih mreža, uključila u ovu svjetsku kampanju prikupljanja novca kako bi se pomoglo zagrebačkim bolnicama koje su u nedjelju u potresu pretrpjele golema oštećenja. Imamo brojne pratitelje diljem svijeta te razgranatu mrežu od 17 Facebook stranica preko koje smo pozvali sve zaljubljenike u Zagreb, ljubitelje putovanja, ali i sve ljude dobre volje da u ovim teškim trenucima pokažu srce, zajedništvo, solidarnost i priključe se akciji - rekao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.

Akciju podupiru i 24SATA, a ako se želite uključiti i donirati, možete to učiniti na stranici:

https://www.gofundme.com/f/croatia-earthquake-fund-children039s-hospital