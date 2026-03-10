Sunce je nestalo, otrovne kiše pale na grad. Ljudi nisu mogli disati, pekle su ih oči

Nakon što SAD i Izrael nisu uspjeli slomiti Iran dekapitacijom političkog vodstva, pojavila se taktika kao i u Ukrajini, udari na energetsku infrastrukturu. Teške posljedice osjeća Teheran koji je nakon bombardiranja skladišta nafte, ostao u zagrljaju dima i smoga, toliko gustog da se sunce nije moglo vidjeti.

U porukama koje su poslali Guardianu, stanovnici su opisali stanje u svojim domovima i na ulicama, a neki su prizore nazvali “apokaliptičnima”. Zbog gustog dima koji je zaklonio sunce mnogi su morali paliti svjetla usred dana kako bi uopće išta vidjeli.

Pogođena su četiri skladišta nafte i jedno logističko postrojenje u Teheranu i okolici. Lokalne vlasti objavile su da je na jednom od tih mjesta poginulo šest ljudi, dok ih je dvadeset ozlijeđeno.

Snimke koje su objavili građani prikazuju golemi plamen iznad grada tijekom noći te gust dim koji se i dalje diže iz pogođenih spremnika. U nedjelju ujutro nad gradom od gotovo deset milijuna stanovnika pala je kiša, a vlasti su upozorile na mogućnost otrovne, kisele kiše. Mnogi su se probudili s pečenjem očiju i bolovima u grlu.

Aktivistica Negin (ime je promijenjeno), koja živi u istočnom dijelu grada i ranije je bila politička zatvorenica, kaže da je situacija “apokaliptična”.

“Teško je opisati koliko je zastrašujuće. Dim je prekrio cijeli grad. Imam ozbiljne poteškoće s disanjem, peku me oči i grlo, a isto osjećaju i mnogi drugi. Ipak, ljudi moraju izlaziti jer nemaju izbora. Mnoga su se mjesta jutros otvorila, ali su ubrzo ponovno zatvorena jer je gotovo nemoguće boraviti vani”, rekla je.

Iranska agencija za zaštitu okoliša savjetovala je stanovnicima Teherana da ostanu u zatvorenom prostoru. Crveni polumjesec upozorio je da otrovne kemikalije u zraku mogu uzrokovati kiselu kišu i oštetiti kožu i pluća, pa su građanima preporučili da ne izlaze odmah nakon kiše i da zaštite hranu koja bi mogla biti izložena. Guverner Teherana preporučio je nošenje maski na otvorenom.