OPREZNO!

HAK: Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cesti

Piše hina,
HAK: Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cesti
Sisak: Gusta magla na gradskim prometnicama | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Vozače pozivaju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama ﻿u unutrašnjosti, a povremeni zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa﻿, upozoravaju u subotu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Vozače pozivaju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.﻿

U pomorskom prometu nema poteškoća.

