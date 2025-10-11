Vozače pozivaju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.
OPREZNO!
HAK: Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cesti
Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a povremeni zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, upozoravaju u subotu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).
U pomorskom prometu nema poteškoća.
