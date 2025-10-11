Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama ﻿u unutrašnjosti, a povremeni zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa﻿, upozoravaju u subotu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Vozače pozivaju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.﻿

U pomorskom prometu nema poteškoća.